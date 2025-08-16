লেভেল-২ কোচিং কোর্স করে সার্টিফিকেট পেলেন আকবর

২০২০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়—বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অর্জন। শুধু বয়সভিত্তিক নয়, সামগ্রিকভাবেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে শক্তিশালী ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। সেই দলটিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আকবর আলী।
যুব বিশ্বকাপ দিয়ে পাদপদ্রীপের আলোয় আসা আকবর সস্প্রতি ইংল্যান্ড থেকে লেভেল-২ কোচিং সম্পন্ন করেছেন। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি।
লেভেল-২ সার্টিফিকেটের ছবি পোস্ট করে আকবর লিখেছেন, ‘আমি সবসময়ই খুব ছোটবেলা থেকেই এটা করতে চেয়েছিলাম। কারণ আমি বিশ্বাস করি এটি আমাকে একজন খেলোয়াড় হিসেবে এবং একজন মানুষ হিসেবেও বেড়ে উঠতে সাহায্য করবে। এই কোর্সটি সম্পন্ন করার জন্য বিসিবি এবং ইসিবির সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’
এখন পর্যন্ত জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া হয়নি তরুণ কিপার-ব্যাটারের। ২২টি প্রথম শ্রেণি, ৯২টি লিস্ট ‘এ’ ও ৬৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে আকবর সাড়ে ৩ হাজারের বেশি রান করেছেন।