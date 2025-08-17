সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ‘এ’ দলের অধিনায়ক অঙ্কন

অস্ট্রেলিয়া সফরে বাংলাদেশ ‘এ’ দল একটি চার দিনের ম্যাচ খেলবে। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচের জন্য রবিবার ১৪ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রথমবার ‘এ’ দলের নেতৃত্বে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। এই স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে টেস্ট ম্যাচ খেলা সাত খেলোয়াড়কে।
গত মে মাসে উইকেটকিপার ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিপক্ষে হোম সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের নেতৃত্ব দেন। প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করা এই ব্যাটারকে এবার রাখা হয়নি দলে। বর্তমানে তার অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ‘এ’ দল।
মাহিদুলের সঙ্গে এই স্কোয়াডে আছে টেস্ট খেলা সাইফ হাসান, মাহমুদুল হাসান জয়, শাহাদাত হোসেন দীপু, ইয়াসির আলী চৌধুরী, নাঈম হাসান ও হাসান মাহমুদ।
এই দলে আরও আছেন রিপন মন্ডল, হাসান মুরাদ ও মুশফিক হাসান।
আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ চলবে। ২৮ আগস্ট শেফিল্ড শিল্ড চ্যাম্পিয়ন দল সাউথ অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ‘এ’ দল।
স্কোয়াড: মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, ইফতেখার হোসেন ইফতি, মাহমুদুল হাসান জয়, শাহাদাত হোসেন দীপু, অমিত হাসান, ইয়াসির আলী চৌধুরী, রাকিবুল হাসান, নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ, রিপন মন্ডল, মুশফিক হাসান, মোহাম্মদ এনামুল হক, হাসান মাহমুদ।