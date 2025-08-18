X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়ানডে সিরিজের আগে বোলিংয়ে শক্তি বাড়ালো প্রোটিয়ারা

স্পোর্টস ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২০আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১১
কিউনা মাফাকা।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে বোলিং বিভাগে শক্তি বাড়িয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়ারা টিনএজ পেসার কিউনা মাফাকাকে দলে যোগ করেছে। 

অজিদের বিপক্ষে শুরুতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিলেন মাফাকা। ওই সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ১৭ সদস্যের ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। বামহাতি পেসার টি-টোয়েন্টি সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ছিলেন। নিয়েছেন ৯ উইকেট। 

এখন পর্যন্ত দুটি ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। ২৪.৪০ গড়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। গত ডিসেম্বরে কেপ টাউনে পাকিস্তানের বিপক্ষে তার অভিষেক হয়েছে। সেই ম্যাচে ৭২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। 

আসন্ন ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে মঙ্গলবার। তাতে ইন ফর্ম ব্যাটার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের অভিষেকের সম্ভাবনা রয়েছে। তার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা, ‘তরুণদের দেখতে পাওয়ার বিষয়টা সব সময় রোমাঞ্চকর। এখন ব্রেভিসকে নিয়ে অনেক বড় আলোচনা চলছে। আমি উন্মুখ হয়ে আছি ওয়ানডেতে সে কী  করতে পারে সেটা দেখার জন্য।’

 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে যুক্তরাষ্ট্র, তানজানিয়া ও জাপান
ম্যাক্সওয়েল ঝড়ে সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার
রাবাদার বলে আঘাত, সাদা বলের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ওয়েন
সর্বশেষ খবর
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলের সেমিফাইনালে আনসার ও পুলিশ 
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
এনবিআরের আরও চার কর্মকর্তা বরখাস্ত
প্যান্টের পকেটে থাকা সোয়া কোটি টাকার সোনাসহ ২ জন আটক
প্যান্টের পকেটে থাকা সোয়া কোটি টাকার সোনাসহ ২ জন আটক
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
নুডলসের নাম ম্যাগি কীভাবে হলো জানা আছে?
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media