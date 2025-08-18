বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শুরুতেই ব্যাটিং ধস!

নারীদের সবচেয়ে বড় আসর হলো ওয়ানডে বিশ্বকাপ। গত বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশ নিয়ে মাত্র একটি ম্যাচ জিতেছিল বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। এবার বাছাইপর্ব পেরিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে তারা। কিন্তু জ্যোতিদের প্রস্তুতি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে! প্রশ্নটা আরও বড় হয়ে উঠেছে চ্যালেঞ্জ কাপের উদ্বোধনী ম্যাচের স্কোরকার্ড দেখে।
বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিকেএসপির মাঠে জাতীয় নারী দলকে লাল ও সবুজ—দুই দলে ভাগ করে এবং সঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের একটি দল নিয়ে উইমেনস চ্যালেঞ্জ কাপ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
সিরিজের প্রথম ম্যাচে আগে ব্যাট করে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন ‘লাল’ দল তুলেছে ১৪৪ রানের সংগ্রহ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নাহিদা আক্তারের নেতৃত্বাধীন ‘সবুজ’ দল ১১২ রানেই অলআউট হয়েছে। ফলে ৩২ রানে জয় পেয়েছে ‘লাল’ দল। ব্যাটিং ও বোলিং—দুই বিভাগেই এগিয়ে ছিল তারা। প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও স্কোরকার্ড বলছে, বিশ্বকাপের আগে আরও উন্নতির জায়গা আছে নারী দলের।
বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে সকাল ৯টায় শুরু হওয়া ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় সবুজ দল। যুদিও শুরুটা ভালো করতে পারেনি। অধিনায়ক জ্যোতির দৃঢ়তায় স্কোরবোর্ড কোনওরকমে ১৪৪ রান জমা করে লাল দল। ১৩১ বলের ধৈর্যশীল ইনিংসে ৬ চারে জ্যোতি করেন অপরাজিত ৭৮ রান। জবাবে সবুজ দল ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে। ফারজানা হক পিংকির ৩০ আর নাহিদার ২০ রান ছাড়া বলার মতো কোনও ইনিংস নেই দলের। মাত্র ৬ ওভারে ১৩ রানে ৪ উইকেট তুলে নেন মারুফা আক্তার। ফাহিমা খাতুনও ৪ উইকেট শিকার করেন ৮.১ ওভারে ২০ রান খরচায়। ১০ ওভার বাকি থাকতেই ১১২ রানে থেমে যায় সবুজ দলের ইনিংস।