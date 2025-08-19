X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও পতন বাবর-রিজওয়ানের 

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৭
রিজওয়ান ও বাবর।

তাহলে কি জাতীয় দলে গুরুত্ব কমছে পাকিস্তানের দুই তারকা ব্যাটার বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের? এশিয়া কাপের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি। এবার বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও এ- ক্যাটাগরি থেকে বি-তে নেমে গেছেন তারা। 

অথচ ২০২৪-২৫ মৌসুমে শুধু দুই ক্রিকেটারই এ ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছিলেন। 

গত ১২ মাসের পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবে বি-তে উন্নতি হয়েছে আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, সাইম আইয়ুব, সালমান আগা ও শাদাব খানের।

১ জুলাই ২০২৫ থেকে কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকায় জায়গা হয়েছে মোট ৩০ জনের। তার মধ্যে দশ জন ‘বি’ ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন। ক্যাটাগরি সি-তে ১০জন এবং ডি-তেও ১০জন করে স্থান পেয়েছেন। আসন্ন মৌসুমের জন্য এবার অবশ্য ‘এ’ ক্যাটাগরিতে কাউকে রাখেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। 

চুক্তির তালিকায় সম্ভাবনাময় ধরে মোট ১২জনকে নতুন সংযোজন করা হয়েছে। 

এ বছরের কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত খেলোয়াড়দের তালিকা:

ক্যাটাগরি বি (১০ জন খেলোয়াড়): আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলী, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আয়ুব, সালমান আলী আগা, শাদাব খান, শাহীন আফ্রিদি

ক্যাটাগরি সি (১০ জন খেলোয়াড়): আবদুল্লাহ শফিক, ফাহিম আশরাফ, হাসান নওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নওয়াজ, নাসিম শাহ, নোমান আলী, শাহেবজাদা ফারহান, সাজিদ খান, সৌদ শাকিল

ক্যাটাগরি ডি (১০ জন খেলোয়াড়): আহমেদ দানিয়াল, হোসেইন তালাত, খুররম শাহজাদ, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, শান মাসুদ, সুফিয়ান মুকিম

/এফআইআর/
বিষয়:
বাবর আজমআন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রাবাদা 
ওয়ানডে সিরিজের আগে বোলিংয়ে শক্তি বাড়ালো প্রোটিয়ারা
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে যুক্তরাষ্ট্র, তানজানিয়া ও জাপান
সর্বশেষ খবর
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা
বনানীর ‘সিসা বারে’ যুবক হত্যা, ৪ আসামি রিমান্ডে
বনানীর ‘সিসা বারে’ যুবক হত্যা, ৪ আসামি রিমান্ডে
জেনেভা ক্যাম্পের কিশোর হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২৬
জেনেভা ক্যাম্পের কিশোর হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২৬
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব রফিকুল ইসলাম
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব রফিকুল ইসলাম
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media