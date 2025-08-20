বাঁহাতি অলরাউন্ডার সাকিবকে নিয়ে বাংলাদেশে আসছে নেদ্যারল্যান্ডস

স্কট এডওয়ার্ডসকে অধিনায়ক করে আজ বুধবার বাংলাদেশ সিরিজের জন্য ১৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে রয়্যাল ডাচ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। দলটিতে চমক হিসেবে আছেন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে মাত্র দুই ম্যাচ খেলা বেন ফ্লেচার। এছাড়া দলে জায়গা পেয়েছেন বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার সাকিব জুলফিকার।
এছাড়া ম্যাক্সওয়েল ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, অনিল নিদামানুরু. আরিয়ান দত্ত ও পল ফন মিকেরেনের মতো পরিচিত মুখ এই দলে আছে। এই সফরে ডাচদের কোচ রায়ান কুক।
২৬ আগস্ট বাংলাদেশে পৌঁছাবে ডাচ ক্রিকেট দল। তিন দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্প শেষে মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৩০ আগস্ট, আর বাকি দুই ম্যাচ হবে ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর। তিনটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
২০১১ বিশ্বকাপের পর এই প্রথমবার নেদারল্যান্ডস সফরে আসছে বাংলাদেশে। সেই বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ডাচদের। এ পর্যন্ত দুই দলের মধ্যে ৩টি ওয়ানডে হয়েছে, যার সর্বশেষটি ছিল ২০২৩ বিশ্বকাপে- যেখানে বাংলাদেশ হেরে যায়।
নেদারল্যান্ডসের স্কোয়াড: ম্যাক্স ও'ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, অনিল নিদামানুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), নোয়া ক্রসম, সাকিব জুলফিকার, রায়ান ক্লেইন, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ভ্যান মিকিরেন, শারিজ আহমদ, বেন ফ্লেচার, ড্যানিয়েল ডোরাম।