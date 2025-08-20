X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৭আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৪৭
মাহবুব আনাম

প্রবীণ ক্রীড়া সংগঠক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান পরিচালক মাহবুব আনাম অক্টোবরের সম্ভাব্য নির্বাচনে অংশ নেবেন না।

দুই দশক ধরে বোর্ডের পরিচালক হিসেবে আছেন মাহবুব। ২০০১ সাল থেকে প্রত্যেক প্রশাসনের অংশ ছিলেন তিনি। আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের পদে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা শোনা যাচ্ছিল।

তবে নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসতেই সিদ্ধান্ত বদলালেন মাহবুব। সাম্প্রতিক সময়ে বোর্ডের বাইরে তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ সামনে আসার কারণে বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলে মনে করা হচ্ছে।

বিসিবি নির্বাচনে না দাঁড়ানোর ব্যাপারে জানতে চাইলে মাহবুব ক্রিকবাজকে বলেছেন, ‘পরিবেশ ভালো না হলে আমি নির্বাচনে অংশ নেবো না, সেটা আগেই বলেছি। কী ঘটছে তা জানেন। যা ঘটছে, আমার মনে হয় এর শেষ হবে।’

মাহবুব বর্তমানে বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির প্রধান। সম্প্রতি বিসিবির সাবেক প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ সরে দাঁড়ানোর পর বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন তিনি।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাবেক ক্রিকেটার ১৯৮৫ সালে অবসরের পরপর ক্রিকেট প্রশাসনে নাম লেখান। ১৯৮৬ সালে ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিসে যোগ দেন তিনি মোহামেডানের প্রতিনিধি হিসেবে। ২০০১ সালে জাতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে প্রথমবার বড় দায়িত্ব নেন, তৎকালীন বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিবি) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

/এফএইচএম/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
সম্পর্কিত
‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ প্রোগ্রামে ক্রিকেটাররা মন খুলে কথা বললেন
বিপিএলে চিটাগং কিংসের চুক্তি বাতিল, পাওনা আদায়ে আইনি লড়াইয়ের ঘোষণা বিসিবির
জুলিয়ান উডের ‘পাঠশালায়’ সালাউদ্দিন-হান্নানরা
সর্বশেষ খবর
বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপন বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
বাসি ভাত দিয়ে তৈরি করা যায় এই ৩ আইটেম
বাসি ভাত দিয়ে তৈরি করা যায় এই ৩ আইটেম
আবারও খোলা হলো কাপ্তাই হ্রদের বাঁধের জলকপাট
আবারও খোলা হলো কাপ্তাই হ্রদের বাঁধের জলকপাট
নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে: আসিফ মাহমুদ
নির্বাচনের জন্য সরকার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে: আসিফ মাহমুদ
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media