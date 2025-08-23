চমক নিয়ে নারী বিশ্বকাপের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

নারীদের ২০২৫ বিশ্বকাপের জন্য চমক রেখে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্ট ভারত ও শ্রীলঙ্কায় ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
দলে উইকেটরক্ষক-ব্যাটার রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, অফ-স্পিনার নিশিতা আক্তার নিশি এবং টপ অর্ডার ব্যাটার সুমাইয়া আক্তারকে চূড়ান্ত দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা যথাক্রমে দিলারা আক্তার ডলি, জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা এবং ইশমা তানজিমের বদলে এসেছেন।
রুবাইয়া এর আগে বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, এখনও ওয়ানডে ম্যাচ খেলেননি। ব্যাটিং এবং উইকেটরক্ষণে ধারাবাহিক উন্নতির পর তিনি প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে ডাক পেয়েছেন। নিশিতা, দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, মাত্র ১৭ বছর বয়সে ২০২৩ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক করেছিলেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলেন সুমাইয়া, বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সাবেক অধিনায়ক, যিনি গত বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তার একমাত্র ওয়ানডে খেলেছিলেন।
বিসিবি নারী বিভাগের প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ মনসুর দল নিয়ে বলেছেন, 'রুবাইয়া তার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই জায়গা অর্জন করেছেন। গত ছয় মাসে তার উন্নতি অসাধারণ। আমরা তাকে রিজার্ভ উইকেটরক্ষক এবং ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে একটি মূল্যবান বিকল্প হিসেবে দেখছি।'
নিশিতাকে নিয়ে তার কথা, 'নিশিতা এখনও তরুণ, কিন্তু তিনি অসাধারণ পরিপক্কতার সঙ্গে বল করেন। তিনি ধারাবাহিক, চাপের মুখে শান্ত থাকেন এবং বাঁ-হাতি ব্যাটারদের সামলানোর ক্ষমতা তাকে আরও ধারালো করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই অভিজ্ঞতা তার জন্য ভালো হবে এবং আমাদের স্পিন আক্রমণে গভীরতা যোগ করবে।'
সুমাইয়ার দলভুক্তি নিয়ে বলেছেন, 'সুমাইয়া বেশ কিছুদিন ধরে দলের দরজায় কড়া নাড়ছিলেন। তিনি ক্রিজে সময় কাটানোর এবং প্রয়োজনে ইনিংস ত্বরান্বিত করার ক্ষমতা নিয়ে আসেন।'
বাংলাদেশ দল
নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ-অধিনায়ক), ফারজানা হক, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, শারমিন আক্তার সুপ্তা, সোবহানা মোস্তারি, রিতু মনি, স্বর্ণা আক্তার, ফাহিমা খাতুন, রাবেয়া খান, মারুফা আক্তার, ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা, সানজিদা আক্তার মেঘলা, নিশিতা আক্তার নিশি, সুমাইয়া আক্তার
**গ্রুপ পর্বের ম্যাচ
২ অক্টোবর: বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান – কলম্বো
৭ অক্টোবর: ইংল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ – গুয়াহাটি
১০ অক্টোবর: নিউজিল্যান্ড বনাম বাংলাদেশ – গুয়াহাটি
১৩ অক্টোবর: দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম বাংলাদেশ – বিশাখাপত্তনম
১৬ অক্টোবর: অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশ – বিশাখাপত্তনম
২০ অক্টোবর: শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ – মুম্বাই
২৬ অক্টোবর: ভারত বনাম বাংলাদেশ – মুম্বাই