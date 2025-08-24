X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
অনূর্ধ্ব-১৫’র ছেলেদের বিপক্ষে এবার পঞ্চাশও করতে পারেননি জ্যোতিরা

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩৫
প্রথম ম্যাচেও বড় হার দেখেছিল মেয়েরা

ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিকেএসপিতে চ্যালেঞ্জ কাপ খেলছে জাতীয় নারী ক্রিকেট দল। জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা ‘লাল’ ও ‘সবুজ’ নামে গড়েছে দুটো দল। আর সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল। এই দলটির কাছে দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণ করলো নিগার সুলতানা জ্যোতির লাল দল। আগের ম্যাচে একশর আগেই অলআউট হয়েছিল তারা, এবার পঞ্চাশও হলো না। 

প্রতিযোগিতার চতুর্থ ম্যাচে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের মুখোমুখি হয় বিসিবি নারী লাল দল। আগে ব্যাট করে ২০.৪ ওভারে ৪৯ রানেই শেষ হয় জ্যোতিদের ইনিংস। তারপর মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে জিতেছে অনূর্ধ্ব-১৫ দল। চলমান সিরিজে মুখোমুখি প্রথম দেখাতে অনূর্ধ্ব-১৫ দল ৯৪ রানে নারী লাল দলকে অলআউট করে ৮৭ রানে জিতেছিল।

ওপেনিং জুটিতে ৪৪ রান তুলে জয় তরান্বিত করে ছেলেরা। লক্ষ্য থেকে ৬ রান দূরে থাকতে প্রথম উইকেট হারায় তারা। ফুয়ারা বেগমের অফ স্পিনে ২৪ বলে ১৬ রান করে আউট হন খেয়াল রয় ওম।

এরপর ফাইয়াজ খানকে এলবিডব্লিউ করেন ফাহিমা খাতুন। ১১.৫ ওভারে ম্যাচটি জেতে ছেলেরা। চারে নামা আফজাল হোসেন আলিফকে (২*) সঙ্গে নিয়ে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন ইরফান।

এর আগে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ লাল দলে শুরুতে আঘাত করেন মাহিন হোসাইন আলিফ। ৩ বলে ৪ রান করেন ইশমা তানজিম। এরপর দ্রুত সুমাইয়া আক্তার ফেরেন। শারমিনের সঙ্গে ২৭ রানের জুটি ছিল তার। ২১ বলে আট রান করেন তিনে নামা এই ব্যাটার। লাল দলের হয়ে ২২ বলে সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন শারমিন। 

ছয় বল খেলে সুবর্ণা রানের খাতা খুলতে পারেননি। অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি করেন ১৪ বলে মাত্র এক রান।

৩৯ বলে ছয় রান করেন রিতুমনি। ফাহিমা ১১ বলে পাঁচ রান করে বোল্ড হন। রানের খাতা খুলতে পারেননি তিন বোলার মারুফা আক্তার, সানজিদা খাতুন ও ফুয়ারা।

চার রানে লাল দল শেষ ৫ উইকেট হারায়। 

নারী ক্রিকেট দল
ইঞ্জিনিয়ারদেরক বলবো নিজেরাই একটি রাস্তা করে দেখান: ফাওজুল কবির খান
সামিট গ্রুপের ১৯১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ হাইকোর্টে বহাল
জুলাই গণহত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণ সোমবার
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
৩ দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
