X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

লম্বা ক্যারিয়ার, যা অর্জন করেছি আমি খুশি: সাকিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪২
লম্বা ক্যারিয়ার, যা অর্জন করেছি আমি খুশি: সাকিব

৫০০ উইকেটের অভিজাত ক্লাবে নাম লেখাতে সাকিব আল হাসানের দরকার ছিল এক উইকেট। সিপিএলে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে আউট করে সাকিব ছুঁয়ে ফেলেন সেই মাইলফলক। পরবর্তীতে কাইল মায়ার্স ও নাভিন বিদাইসির আরও দুটি উইকেট নিয়েছেন সাকিব। তাতে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭ হাজার ৫০০ রান ও ৫০০ উইকেটের ডাবলের রেকর্ডটা শুধু এখন তারই। এমন কীর্তি গড়ে দারুণ খুশি সাকিব আল হাসান। 

সাকিব বাংলাদেশের প্রথম ও বিশ্বের পঞ্চম বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন। সাকিবের আগে এমন কীর্তি আছে রশিদ খান, ডোয়াইন ব্রাভো, ইমরান তাহির ও সুনীল নারিনের। এমন মাইলফলকে নিজের নাম লেখাতে পেরে খুশি সাকিব,‘এটা অনেক পরিশ্রমের ফল। এরকম একটা মাইলফলক ছুঁতে পেরে আমি খুবই খুশি। লম্বা একটা ক্যারিয়ার, যা অর্জন করেছি সেটা নিয়ে আমি খুশি।’
 
অ্যান্টিগার হয়ে খুব বেশি বোলিংয়ের সুযোগ পাচ্ছিলেন না। নিয়মিত কোটার পুরোটা শেষ করার সুযোগ না পাওয়ায় সমালোচনা হচ্ছিল তাকে ঘিরে। সাকিব সেসব না ভেবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন, ‘আমি খুব বেশি বোলিং করিনি, একই সঙ্গে একটু নার্ভাসও। আরও বেশি ওভার বোলিং না পাওয়ায় চারপাশে অনেক নেগেটিভ কথা হচ্ছে। সবকিছুই দলের জন্য। আমি যখনই সুযোগ পাই, অবদান রাখতে চাই। সবসময় আমার লক্ষ্য থাকে যেন দলের হয়ে অবদান রাখতে পারি।’

সিপিএলে সাকিব একা নেই। তার সঙ্গে আছে পরিবারও। পরিবার সঙ্গে থাকলে স্বস্তি অনুভব হয় বলে জানালেন এই অলরাউন্ডার, ‘দেখুন—বেশিরভাগ সময়ই পরিবার আমার সঙ্গে ভ্রমণ করে। তিনটা বাচ্চার জন্য কঠিন হয়ে গেছে, তাদের স্কুল আছে। এখন তাদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে, এজন্য তারা আমার সঙ্গে আসতে পেরেছে। আপনার যখন একটু বয়স হয়ে যাবে, পরিবার সাথে থাকলে একটু স্বস্তি লাগে।

/আরআই/এফআইআর/
বিষয়:
সাকিব আল হাসান
সম্পর্কিত
৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়া সাকিবের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে এন্টিগার জয়
এক উইকেট থেকে দূরে সাকিব
আবারও ব্যর্থ সাকিব, মাইলফলকের অপেক্ষা!
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত
এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত
‘অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে’
‘অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও জালিয়াতি কমেছে’
খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপচাপা: নিহত বেড়ে ৪
খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইজিবাইকে পিকআপচাপা: নিহত বেড়ে ৪
সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার
সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
‘মেজর ডালিমের মতো বিটিভির কন্ট্রোল রুম দখলে নিয়ে বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম’
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
ইউনিয়ন ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দিতে পিএসসিকে নির্দেশ
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
কক্সবাজারে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
ইহুদি বিদ্বেষ ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো ফ্রান্স
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media