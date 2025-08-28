শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি দলে ভিশেন, অপেক্ষা বাড়লো হাসারাঙ্গার

টি-টোয়েন্টি নিয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনাই হয়তো করছে শ্রীলঙ্কা। গত মাসে বাংলাদেশের মুখোমুখি হওয়া দল থেকে পাঁচটি পরিবর্তন এনেছে তারা। জিম্বাবুয়েতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে লঙ্কানরা। এশিয়া কাপের আগে সবশেষ এই ২০ ওভারের সিরিজের জন্য প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ভিশেন হালামবাগে।
এই ২০ বছর বয়সীর সঙ্গে দলে আরও দুই নতুন ব্যাটার নুয়ানিদু ফার্নান্ডো ও কামিল মিশারা।
দলে ফিরেছেন লেগস্পিন বোলিং অলরাউন্ডার দুশান হেমান্থা ও সিমার দুষ্মন্ত চামিরা। বাদ পড়েছেন আভিষ্কা ফার্নান্ডো, দিনেশ চান্ডিমাল, জেফ্রি ভ্যান্ডারসি, এহসান মালিঙ্গা ও ইনজুরি আক্রান্ত ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা।
সম্প্রতি এসএলসি টি-টোয়েন্টি লিগে অভিভূত করেছেন ভিশেন, নুয়ানিদু ও মিশারা।
বাংলাদেশ সিরিজে চোট পেয়ে হাসারাঙ্গা মাঠের বাইরে। আসন্ন সিরিজেও দলে জায়গা না পাওয়ায় এশিয়া কাপে তার অংশগ্রহণ অনিশ্চিত।
আগামী ৩, ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। তার আগে দুটি ওয়ানডে হবে তাদের মধ্যে।
শ্রীলঙ্কা স্কোয়াড: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটকিপার), কুশল পেরেরা, নুয়ানিদু ফার্নান্ডো, কামিন্দু মেন্ডিস, কামিল মিশারা, ভিশেন হালামবাগে, দাসুন শানাকা, দুনিথ ভেল্লালাগে, চামিকা করুণারত্নে, মাহিশ থিকশানা, দুশন হেমান্থা, মাথিশা পাথিরানা, নুয়ান থুশারা, দুষ্মন্ত চামিরা ও বিনুরা ফার্নান্ডো।