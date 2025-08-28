X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেদারল্যান্ডস সিরিজকে প্রস্তুতির মঞ্চ মনে করছেন লিটন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২
সংবাদ সম্মেলনে লিটন

এশিয়া কাপের মঞ্চে নামার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে  নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। তবে জয়-পরাজয়ের হিসাব নয়, এই সিরিজে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাসের মূল লক্ষ্য ‘কোয়ালিটি ক্রিকেট’।  

লিটনের মতে, ‘এশিয়া কাপের আগে এই সিরিজ আমাদের জন্য ভালো প্রস্তুতির সুযোগ। এখানে ফলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাঠে নির্ভার ক্রিকেট খেলা এবং দল হিসেবে গঠনমূলক কিছু অর্জন করা।’

সিলেটে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেছেন, ‘বাংলাদেশ এর আগেও অনেক  টিমের কাছে হেরেছে, নতুন কোনও কিছু না। যদি হেরেও যাই, হেরে যেতেই পারি। দুইটা দলই খেলতে এসেছে, একটা টিম জিতবে, একটা টিম হারবে। কিন্তু আমরা কতটা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারছি, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।’

সিলেটের কন্ডিশনও আবুধাবির কাছাকাছি বলে প্রস্তুতিতে সহায়ক হবে মনে করেন অধিনায়ক, ‘এখানকার কন্ডিশনটা প্রায় একইরকম হওয়ার সুযোগ আছে আবুধাবির সঙ্গে। তাই আমরা কয়েকদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছি এবং একটা ম্যাচও খেলেছি আমরা। আর আমরা জানি এখানকার কন্ডিশন কী হতে পারে এবং আমাদের খেলোয়াড়রা সব জানে যে ওখানে কন্ডিশন কী হতে পারে! তাই চেষ্টা করবো ওই কন্ডিশনটাকে কাজে লাগিয়ে যেন ম্যাচের ফল বের করতে পারি।’

দলে নতুন করে সুযোগ পাওয়া কাজী নুরুল হাসান সোহান ও সাইফ হাসানকে নিয়েও আশাবাদী লিটন, ‘আমি তো খুব খুশি যে আমার দলে দুজন খেলোয়াড়কে নেওয়া হয়েছে। সোহান এবং সাইফ  বিগত অনেকগুলো বছর ধরেই ভালো ক্রিকেট খেলছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট, যেকোনও সময় আগ্রাসী ক্রিকেট খেলার জন্য আপনি আউট হয়েই যেতে পারেন। এটা আমরা টিম ম্যানেজমেন্ট বুঝবো যে খেলোয়াড়টা কী রকম খেলার চেষ্টা করছে। যদি বুঝি যে, না, সে টিমের জন্য সবকিছু দিতে প্রস্তুত, নিশ্চিতভাবেই টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের ব্যাক করবে।’

/আরআই/এফএইচএম/
বিষয়:
বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস সিরিজ
সম্পর্কিত
ডাচ অধিনায়ক মনে করেন, বাংলাদেশকে হারানো সম্ভব!
সিরিজ খেলতে নেদারল্যান্ডস দল এখন বাংলাদেশে
১৫০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ
সর্বশেষ খবর
কামরাঙ্গীচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু
কামরাঙ্গীচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু
পুলিশ সদর দফতর অভিমুখে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, মৎস্য ভবন মোড়ে আটকে গেলেন
পুলিশ সদর দফতর অভিমুখে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, মৎস্য ভবন মোড়ে আটকে গেলেন
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে হামলা: র‌্যাবের অভিযানে গ্রেফতার ৩
গজারিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে হামলা: র‌্যাবের অভিযানে গ্রেফতার ৩
গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তার ৮ বছর জেল
গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তার ৮ বছর জেল
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media