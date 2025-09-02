X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেন পাকিস্তানের আসিফ আলী 

স্পোর্টস ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩০আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩০
আসিফ আলী।

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছোট একটা তাণ্ডব চালিয়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন আসিফ আলী। পাকিস্তানের হয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর ম্যাচে ৭ বলে উপহার দেন ২৫ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস! সেই ব্যাটার ৩৩ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন।  

মিডল অর্ডারের ফিনিশার ভূমিকায় খেলা আসিফ অবসরের আগে দলের হয়ে খেলেছেন ২১টি ওয়ানডে ও ৫৮টি টি-টোয়েন্টি। 

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসিফ লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের জার্সি গায়ে দেওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান, আর দেশের হয়ে মাঠে ক্রিকেট খেলা আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গর্বের অধ্যায়।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেও আসিফ নিশ্চিত করেছেন, ঘরোয়া ক্রিকেট এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন।

আসিফ ২০১৮ সালের এপ্রিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে অভিষেক করেন। তার আগে সেই বছর পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে শিরোপা জেতাতে অবদান রাখেন তিনি। ফাইনালে রান তাড়া করার সময় টানা তিনটি ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। টি-টোয়েন্টি অভিষেকের দুই মাস পর তার ওয়ানডেতে অভিষেকও হয়।

নিজের সেরা সময়ে আসিফকে পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য ভিন্ন চরিত্রের ব্যাটার হিসেবেই দেখা হতো। যখন দলে প্রকৃত পাওয়ার হিটারদের ঘাটতি ছিল, তখনই তাকে দ্রুত সাদা বলের দুই ফরম্যাটে জায়গা দেওয়া হয়। তবে প্রায়ই তার খেলার ধরনকে পাকিস্তানের নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্ট সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। মূলত ফিনিশার হলেও তাকে প্রায়ই ওয়ানডে ক্রিকেটে ছয়ে নামানো হতো, যা তার খেলার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল না। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার ৫৮ ম্যাচের ক্যারিয়ারে গড়ে প্রতি ইনিংসে তিনি মাত্র সাত বল খেলেছেন এবং এক-চতুর্থাংশের বেশি ইনিংস অপরাজিত থেকেছেন—যা ইঙ্গিত দেয়, তাকে প্রায়ই অনেক দেরিতে পাঠানো হয়েছে কিংবা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

/এফআইআর/
বিষয়:
পাকিস্তান ক্রিকেটআন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে স্টার্কের বিদায়
নারীদের বিশ্বকাপে রেকর্ড প্রাইজমানি
১২ বলে ১১ ছক্কা হাঁকিয়ে আলোচনায় ভারতের ব্যাটার
সর্বশেষ খবর
সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা প্রশ্নে রিটের রায় ঘোষণা শুরু
সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা প্রশ্নে রিটের রায় ঘোষণা শুরু
নিখোঁজের একদিন পর খালের পানিতে ভেসে উঠলো শিশুর মরদেহ
নিখোঁজের একদিন পর খালের পানিতে ভেসে উঠলো শিশুর মরদেহ
আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করেছে ডিএনসিসি
আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করেছে ডিএনসিসি
জুলাই গণহত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
জুলাই গণহত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
সর্বাধিক পঠিত
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media