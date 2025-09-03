হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডেতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দ্রুতই পেলেন সিকান্দার রাজা। জিম্বাবুয়ের তারকা ওয়ানডের অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ক্রিকেটার। ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এই স্বীকৃতি পেলেন তিনি।
রাজা চলতি সপ্তাহে দুটি অর্ধশতক করেছেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক ম্যাচে ৯২ রানের পর আরেক ম্যাচে করেছেন অপরাজিত ৫৯। তাছাড়া প্রথম ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ৪৮ রান খরচায় একটি উইকেটও নিয়েছেন তিনি। যদিও তার দল দুই ম্যাচেই হেরেছে, তবু ব্যাট ও বলে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।
এই কৃতিত্বে রাজা আফগান দুই তারকা মোহাম্মদ নবী (২৯২ পয়েন্ট) ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে (২৯৬) টপকে ৩০২ রেটিং পয়েন্টে পৌঁছেছেন। ব্যাটিংয়েও উন্নতি করে তিনি ৯ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডে ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ে এখন ২২তম স্থানে।
বিপরীতে সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব গড়েছে শ্রীলঙ্কা। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে দুটি ম্যাচই তারা জিতেছে। তাতে র্যাঙ্কিংয়েও বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। পাথুম নিশাঙ্কা ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের অপরিবর্তিত শীর্ষ দশের কাছাকাছি চলে এসেছেন। দুই ম্যাচে ১২২ ও ৭৬ রানের ইনিংস খেলে তিনি সাত ধাপ এগিয়ে এখন ১৩তম স্থানে (৬৫৪ পয়েন্ট)।
জেনিথ লিয়ানাগে ১৩ ধাপ এগিয়ে ২৯তম স্থানে উঠেছেন। বোলিং র্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কার পেসার আসিথা ফার্নান্দো ছয় ধাপ এগিয়ে ৩১তম আর দিলশান মাদুশাঙ্কা আট ধাপ এগিয়ে ৫২তম স্থানে পৌঁছেছেন।
অন্যদিকে, হেডিংলিতে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দেওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের র্যাঙ্কিংয়েও পরিবর্তন এসেছে। কেশভ মহারাজ চার উইকেট নেওয়ার সুবাদে ৬৯০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বোলিং র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ৩১ পয়েন্টের লিড গড়েছেন।
প্রোটিয়াদের আরেক পেসার লঙ্গি এনগিডি পাঁচ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ২৩তম স্থানে, আর ইংল্যান্ড হেরে গেলেও জোফরা আর্চার শীর্ষ বিশে ঢুকে এখন ১৯তম (৫৭১ পয়েন্ট)।