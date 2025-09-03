X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়ানডের অলরাউন্ডার র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে এখন রাজা 

স্পোর্টস ডেস্ক
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৫
সিকান্দার রাজা।

হারারেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডেতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি দ্রুতই পেলেন সিকান্দার রাজা। জিম্বাবুয়ের তারকা ওয়ানডের অলরাউন্ডার র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ক্রিকেটার। ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো এই স্বীকৃতি পেলেন তিনি। 

রাজা চলতি সপ্তাহে দুটি অর্ধশতক করেছেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক ম্যাচে ৯২ রানের পর আরেক ম্যাচে করেছেন অপরাজিত ৫৯। তাছাড়া প্রথম ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ৪৮ রান খরচায় একটি উইকেটও নিয়েছেন তিনি। যদিও তার দল দুই ম্যাচেই হেরেছে, তবু ব্যাট ও বলে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।

এই কৃতিত্বে রাজা আফগান দুই তারকা মোহাম্মদ নবী (২৯২ পয়েন্ট) ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইকে (২৯৬) টপকে ৩০২ রেটিং পয়েন্টে পৌঁছেছেন। ব্যাটিংয়েও উন্নতি করে তিনি ৯ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডে ব্যাটিং র‌্যাঙ্কিংয়ে এখন ২২তম স্থানে।

বিপরীতে সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব গড়েছে শ্রীলঙ্কা। হারারে স্পোর্টস ক্লাবে দুটি ম্যাচই তারা জিতেছে। তাতে র‌্যাঙ্কিংয়েও বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। পাথুম নিশাঙ্কা ব্যাটিং র‌্যাঙ্কিংয়ের অপরিবর্তিত শীর্ষ দশের কাছাকাছি চলে এসেছেন। দুই ম্যাচে ১২২ ও ৭৬ রানের ইনিংস খেলে তিনি সাত ধাপ এগিয়ে এখন ১৩তম স্থানে (৬৫৪ পয়েন্ট)।

জেনিথ লিয়ানাগে ১৩ ধাপ এগিয়ে ২৯তম স্থানে উঠেছেন। বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কার পেসার আসিথা ফার্নান্দো ছয় ধাপ এগিয়ে ৩১তম আর দিলশান মাদুশাঙ্কা আট ধাপ এগিয়ে ৫২তম স্থানে পৌঁছেছেন।

অন্যদিকে, হেডিংলিতে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দেওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের র‌্যাঙ্কিংয়েও পরিবর্তন এসেছে। কেশভ মহারাজ চার উইকেট নেওয়ার সুবাদে ৬৯০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বোলিং র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ৩১ পয়েন্টের লিড গড়েছেন।

প্রোটিয়াদের আরেক পেসার লঙ্গি এনগিডি পাঁচ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ২৩তম স্থানে, আর ইংল্যান্ড হেরে গেলেও জোফরা আর্চার শীর্ষ বিশে ঢুকে এখন ১৯তম (৫৭১ পয়েন্ট)।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেন পাকিস্তানের আসিফ আলী 
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে স্টার্কের বিদায়
নারীদের বিশ্বকাপে রেকর্ড প্রাইজমানি
সর্বশেষ খবর
ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন আবেদন আবারও নামঞ্জুর
ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন আবেদন আবারও নামঞ্জুর
পল্টন মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
পল্টন মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট
যেকোনও অস্থিতিশীলতা বিনিয়োগের গতি ধীর করে: বিডা চেয়ারম্যান
যেকোনও অস্থিতিশীলতা বিনিয়োগের গতি ধীর করে: বিডা চেয়ারম্যান
ধর্ষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান শিবিরের
ধর্ষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান শিবিরের
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media