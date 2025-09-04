মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!

কিছুদিন পরই শুরু এশিয়া কাপ। তার আগেই মূল স্পন্সর হারানোর খবর শুনতে হয়েছে বিরাট কোহলিদের। তাতে অবশ্য লাভ হয়েছে ভারতীয় সমর্থকদের। স্পন্সর হিসেবে ড্রিম-১১ সরে দাঁড়াতেই অবিশ্বাস্য কম মূল্যে মিলছে ভারতের জার্সি!
ভারতীয় দলের জার্সির তৈরি করে অ্যাডিডাস। মূল স্পন্সর না থাকায় তারা অফিশিয়াল জার্সিতে সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট ঘোষণা করেছে।
‘ড্রিম ১১’ লেখা জার্সির দাম আগে বিক্রি হতো ৫ হাজার ৯৯৯ রুপিতে। এখন তা বিক্রি হবে ১ হাজার ১৯৯ রুপিতে। দাম কমেছে ৪ হাজার ৮০০ রুপি!
মেয়েদের ক্রিকেট দলের টেস্ট জার্সিতেও একই রকম ছাড় দেওয়া হয়েছে। যার বর্তমান মূল ১ হাজার ১৯৯ রুপি। অবশ্য অ্যাডিডাস ছাড়ের কারণ কী তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি।
সম্প্রতি নতুন ‘অনলাইন গেমিং বিল’ পাশ করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলে অনলাইনে টাকার বিনিময়ে খেলা কিংবা জুয়া এখন নিষিদ্ধ। সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পন্সর হিসেবে থাকছে না ড্রিম-১১। ভারতের ফ্যান্টাসি স্পোর্টস গেমি প্ল্যাটফর্মটি ৪৩.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।
অনলাইনে টাকার বিনিময়ে খেলা হয় এমনই অ্যাপ ড্রিম ১১। তাছাড়া ভারতের সবচেয়ে বড় অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মও এটি। তারা ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তিন বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করার পর থেকেই ভারতের পুরুষ ও নারী জাতীয় দলের প্রধান স্পন্সর হয়েছে। এটা আবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজিরও স্পন্সর। যার ফলে ভারতীয় ক্রিকেট দল সম্ভবত প্রধান স্পন্সর ছাড়াই এশিয়া কাপ খেলতে নামবে।