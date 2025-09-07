‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই, আমরা আমাদের ক্রিকেট খেলবো’

আগে তিনবার খুব কাছে গিয়েও এশিয়া কাপের শিরোপা জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এবার নতুন আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য। সেই আশা নিয়ে রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা ছেড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একটি অংশ। যাওয়ার আগে জাকের আলী অনিক শুনিয়ে গেছেন আশার কথা।
দেশ ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জাকের আলী বলেন, ‘অবশ্যই আমরা ভালো করার চেষ্টা করবো। প্রতিটা ম্যাচে ধাপে ধাপে ভালো করার চেষ্টা থাকবে। ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। সব মিলিয়ে যদি বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া। আমরা ধাপে ধাপে ভালো খেলে ভালো একটা টুর্নামেন্ট খেলার জন্য যাচ্ছি।’
২০১২ থেকে ২০১৮- এশিয়া কাপে চার আসরের মধ্যে তিনবার ফাইনাল খেলেও শিরোপা জিততে পারেনি বাংলাদেশ। আর গত দুই আসরে একবার প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় ও গত আসরে সুপার ফোরে উঠলেও ফাইনালে খেলতে পারেনি।
বাংলাদেশ দল নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সাবেক ওপেনার আকাশ চোপড়াও আশার কথা শোনাননি। তবে বিমানবন্দরে জাকের আলী বলেছেন, ‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের ক্রিকেট খেলবো। আমরা আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলবো। ড্রেসিং রুমের অবস্থা সব সময়ই ভালো ছিল। সার্বিকভাবে আমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে, ফিটনেস ক্যাম্প থেকে শুরু করে নেদারল্যান্ড সিরিজ। আমরা এশিয়া কাপে ভালো কিছু আশা করছি।'
উল্লেখ্য, অধিনায়ক লিটন দাশসহ প্রথম ভাগে আরও দেশ ছেড়েছেন সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান তামিম, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহিদ হৃদয়, শেখ মেহেদি হাসান, রিশাদ হোসেন প্রমুখ।
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এশিয়া কাপ খেলতে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে উড়াল দেবেন বাংলাদেশ দলের বাকি ক্রিকেটাররা।