বৃহস্পতিবার হংকং ম্যাচ, লিটনদের যে পরামর্শ দিলেন বিসিবি সভাপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৬আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৬
সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

বাংলাদেশের এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হচ্ছে কাল বৃহস্পতিবার। বি গ্রুপে তাদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ হংকং। পুঁচকে দলের মুখোমুখি হওয়ার আগে টাইগারদের টুর্নামেন্টে ভালো করতে কিছু টোটকা দিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বুধবার বিসিবির রান স্কোরিং কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে টাইগারদের নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছেন তিনি। 

কর্মশালা শেষে এশিয়া কাপ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বুলবুল বলেছেন, ‘এখানে পার্থক্য গড়ে দেবে রানিং বিট্যুইন দ্য উইকেট ও ফিল্ডিং। এই ফরম্যাটের খেলায় কিন্তু একই রকম ব্যাটিং-বোলিং সকলেই করে। কিন্তু রানিং বিট্যুইন দ্য উইকেটে যদি আমরা ১৫ রান বেশি করতে পারি বা ফিল্ডিংয়ে যদি ১০ রান বেশি করতে পারি, তাহলে এই ২৫ রানই ম্যাচের ফল নির্ধারক হবে।’

আফগানিস্তান প্রথম ম্যাচে হংকংকে উড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮৮ রান করে রশিদ খানের দল। বিনিময়ে ৯৪ রানেই আটকে থাকে হংকং। বাংলাদেশের তৃতীয় ম্যাচ আফগানদের বিপক্ষে। সেই ম্যাচ নিয়ে বুলবুল বলেছেন, ‘ওদের ভেন্যুই আরব আমিরাত। কিছুদিন আবু ধাবি ছিল, এখন শারজা। তাই হোম অ্যাডভান্টেজ পেতে পারে। তবু আমাদের খেলোয়াড়দের যে স্কিল-সেট আছে, আমি নিশ্চিত তারা তাদের পুরোটা দিলে ভালো করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ্‌।"  

বিসিবি সভাপতি ভবিষ্যদ্বাণী করতে না পারলেও দলটাকে নিয়ে ভীষণ আশাবাদী, ‘আমাদের অনেক দূর যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এটা এমন একটা ফরম্যাট, এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব কঠিন। তবে আমি এই দলটাকে নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী।’

বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডআমিনুল ইসলাম বুলবুলএশিয়া কাপ ২০২৫
