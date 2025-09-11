এশিয়া কাপে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ অঘটন ঘটানো সেই হংকং

বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। শুরুর ম্যাচেই লিটন দাসদের প্রতিপক্ষ হংকং। যে দলটা ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে স্বাগতিক বাংলাদেশকে দুই উইকেটে হারানোর সুখস্মৃতি নিয়ে আজ মাঠে নামবে। আবু ধাবিতে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় ম্যাচটা দেখাবে টি স্পোর্টস।
বাংলাদেশ এশিয়া কাপে এসেছে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে। শক্তিশালী পেস আক্রমণের সঙ্গে রসদ হিসেবে রয়েছে ছন্দে থাকা এমন ব্যাটিং বিভাগ- যারা অবশেষে পাওয়ার হিটিংয়ে নিজেদের সক্ষমতা দেখাতে শুরু করেছে।
বিপরীতে হংকং প্রথম ম্যাচে বাজেভাবে হারলেও তাদের প্ররণা হিসেবে কাজ করছে ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে জেতা সেই ম্যাচ। হংকং দলে এখনও সেই ঐতিহাসিক জয়ের দু’জন খেলোয়াড় আছেন। কিন্তু তাদের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয়টি হচ্ছে ওই ম্যাচের পর থেকে তারা পূর্ণ সদস্য দেশের বিপক্ষে মাত্র ১১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। শীর্ষ দলগুলোর বিপক্ষে অভিজ্ঞতার অভাব স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাদের প্রথম ম্যাচেই। মিডিয়াম পেসাররা প্রচুর রান খরচ করেছেন, এরপর স্পিনার এহসান খান, ইয়াসিম মুর্তুজা ও কিনচিত শাহ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আনলেও আফগানিস্তানকে ১৮৮ রান পাওয়া থেকে আটকাতে পারেননি। তার চেয়েও হতাশাজনক ছিল দলটির ব্যাটিং প্রদর্শনী। ২০ ওভারে ৯ উইকেটে তারা থামে ৯৪ রানে। টপ–অর্ডারের মাত্র একজন ব্যাটার দুই অঙ্কে পৌঁছাতে পেরেছিলেন, আর একের পর এক উইকেট পড়ায় রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করেছেন বাবর হায়াত।
বাংলাদেশ চাইবে প্রথম দশ ওভারে দ্রুত উইকেট তুলতে, সাম্প্রতিক সময়ে যে জায়গাটায় তারা ধারাবাহিক সাফল্য পাচ্ছে। তাসকিন আহমেদ নেতৃত্ব দেবেন পেস আক্রমণের, যদিও অফস্পিনার মেহেদী হাসান পাওয়ারপ্লেতে নিয়ন্ত্রিত বল করে নিজের নাম কুড়িয়েছেন। মোস্তাফিজুর রহমান ডেথ ওভারে আস্থার প্রতীক হবেন, তার সঙ্গে থাকবেন তানজিম হাসান সাকিব। দল চাইবে লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনকে শুরুতেই দু-এক ওভার কাজে লাগাতে।
ভালো ব্যাটিং উইকেটে বাংলাদেশ কিছুটা বেশি আক্রমণাত্মক হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। গত ১৮ মাসে তারা ছক্কা মারার সামর্থ্য বাড়িয়েছে, বিশেষ করে ওপেনার তানজিদ হাসান ও পারভেজ হোসেন ইমন পাওয়ারপ্লেতে সেটার প্রদর্শনী ইতোমধ্যেই করে দেখিয়েছেন। ডেথ ওভারে শামীম হোসেন ও জাকের আলীর ওপর বড় শট খেলার দায়িত্ব থাকবে।
অবশ্য অভিযান শুরুর আগেই বাংলাদেশ খানিকটা জটিল অবস্থায় পড়েছে। আফগানিস্তান হংকংয়ের বিপক্ষে ৯৪ রানের দাপুটে জয়ে তাদের নেট রান রেট +৪.৭০০–এ উন্নীত করেছে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে গ্রুপের ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে, ফলে পরের রাউন্ডে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে ভুলের সুযোগ খুব কম। তাছাড়া অতীত ইতিহাসও ঘুরে ফিরে আসছে। বাংলাদেশ ২০১২, ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনালে খেললেও শিরোপা জেতা হয়নি। অধিনায়ক লিটনের কাছে সেই ইতিহাস হয়তো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ তার দৃষ্টি এখন ভবিষ্যৎ গড়ার দিকে। একমাত্র বাংলাদেশি অধিনায়ক হিসেবে চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতা লিটন ক্যাপ্টেন্স মিটে বলে গেছেন, ‘অতীত এখন ইতিহাস; ইতিহাস ভাঙার জন্যই তৈরি। আমরা ভালো খেলার চেষ্টা করবো। এটা চ্যালেঞ্জিং হবে, সহজ নয়। সম্প্রতি তিনটি সিরিজ খেলেছি এবং ভালো খেলেছি। প্রতিটি খেলোয়াড় উচ্ছ্বসিত। এশিয়া কাপে প্রতিটি দলই শক্তিশালী; আমাদের সেরা খেলাটা খেলতে হবে। মূল চ্যালেঞ্জ হলো শতভাগ দিয়ে ম্যাচ জেতা।’