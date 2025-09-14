X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
ভারতের বিপক্ষে জয়ের জন্য যে ফর্মুলা দিলেন শোয়েব মালিক 

স্পোর্টস ডেস্ক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৯আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৯
শোয়েব মালিক।

এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে কে জিতবে, ভারত নাকি পাকিস্তান?  সাম্প্রতিক ফর্ম বিবেচনায় নিলে ভারতই এগিয়ে।  এই অবস্থায় সূর্যকুমার যাদবদের হারানোর জন্য কিছু ফর্মুলা দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক। তার মতে,আজ আবুধাবিতে এশিয়া কাপের গ্রুপ ‘এ’-এর ম্যাচে ভারতকে হারানোর জন্য দুটি উপায় আছে পাকিস্তানের সামনে। আর দুটোই নির্ভর করছে বোলারদের ওপর।

ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপে চারজন ব্যাটারেরই স্ট্রাইক রেট ১৫০-এর ওপরে। এমন ব্যাটিং ঝড় ঠেকাতে দ্রুত উইকেট তোলাকেই মূল অস্ত্র হিসেবে দেখছেন মালিক। স্থানীয় এক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘টস কারও হাতে নেই। তবে পাকিস্তানের সেরা সুযোগ হবে যদি ভারতের তিন থেকে চারজন টপ অর্ডার ব্যাটারকে দ্রুত আউট করে কম রানে আটকে রাখা যায়। এতে তাদের ইনিংস ১৬০–১৫০ রানের মধ্যে নামিয়ে আনা সম্ভব। আমার মতে, এভাবেই ভারতকে হারানো যেতে পারে।’

যদি শাহীন আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন পেস আক্রমণ শুরুতে সফল না হয়, তবে মাঝের ওভারগুলোতে কাজটা করতে হবে রিস্ট স্পিনারদের। মালিকের মতে, ‘দ্বিতীয় চিত্রনাট্য হলো মাঝের ওভারগুলোতে সুফিয়ান মুকিম ও আবরার আহমেদ—দুজনই যদি তিনটি করে উইকেট নিতে পারে। ওরা খেললে এভাবেও সুযোগ তৈরি হবে। কারণ ভারত ব্যাটিংয়ে সেট হয়ে গেলে, তারা আগে বা পরে যাই খেলুক না কেন, ম্যাচে টিকে থাকা কঠিন।’

এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত ৯ উইকেটে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়েছে, আর পাকিস্তান ৯৩ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে ওমানকে। টুর্নামেন্টের আগের টি-টোয়েন্টি আসরে (২০২২) অবশ্য ভারতকে ১০ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান।

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
