বৃষ্টিতে ভাগ্য নির্ধারণ হলো না, হতাশ দুই অধিনায়ক

দক্ষিণ আফ্রিকার বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম টি-টোয়েন্টি জয়ের পর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রেকর্ড গড়ে সমতা ফিরিয়েছিল ইংল্যান্ড। টেন্ট ব্রিজে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচটি জমজমাট হবে এমন আশায় ছিলেন অনেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা ভাসিয়ে নিয়েছে বৃষ্টি। তাতে ৩ ম্যাচের সিরিজ শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়।
শেষ ম্যাচ জয়ের আশায় থাকা ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ভীষণ হতাশ তাতে। ম্যাচের পর সেই হতাশা গোপন করেননি। তার ভাষায়, ‘অসাধারণ একটি ম্যাচ হয়েছিল সেদিন রাতে। দুঃখজনকভাবে আবহাওয়া আবারও সব নষ্ট করে দিল। সিরিজে মাত্র একটি টি-টোয়েন্টি খেলতে পেরেছি, এটাও হতাশার। তবে যেভাবে খেলেছি, সেটা ছিল দারুণ। শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এমন পারফরম্যান্স আমাদের সামনে এগোতে আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে।’
দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মারক্রামও হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, ‘আমাদের লক্ষ্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতি আর উন্নতি। অবশ্যই জিততে চাই। শেষ ম্যাচ ছিল গুরুত্বপূর্ণ, জিততেই হতো। যদিও এটি বিশ্বকাপ নয়, তবে পরিবেশটা প্রায় কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আবহাওয়ার ওপর তো আমাদের হাত নেই। হতাশাজনক, তবে কিছু করারও ছিল না।’