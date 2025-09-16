আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ বাঁচা-মরার লড়াই বাংলাদেশের 

এশিয়া কাপে নিজেদের আশা বাঁচিয়ে রাখতে আজ আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ম্যাচটা লিটনদের জন্য বাঁচা-মরার। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ। দেখাবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।
গ্রুপপর্বের প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৭ উইকেটে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হেরে নিজেদের পথটা কঠিন করে ফেলেছে বাংলাদেশ। এখন শুধু সমীকরণের খেলা। এই গ্রুপকে আর এমনি এমনি গ্রুপ অব ডেথ বলা হয়নি। বি গ্রুপ থেকে দুই দল যাবে সুপার ফোরে। বাংলাদেশের জন্য এটি গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ। তাই টিকে থাকতে হলে লিটন দাসদের জিততেই হবে।
অন্যদিকে আফগানিস্তান এখন পর্যন্ত কেবল হংকংয়ের সঙ্গে খেলেছে এবং ৯৪ রানের সহজ জয়ে রান রেটও অনেক বাড়িয়ে রেখেছে। এখন যদি তারা বাংলাদেশকে হারাতে না-ও পারে, তাদের হাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচটা শেষ সুযোগ। তবে বাংলাদেশকে হারাতে পারলে আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা সরাসরি চলে যাবে সুপার ফোরে।
এমন সমীকরণের মাঝেই বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শক্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর। শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজয়েল পর বলেছিলেন, ‘আমরা জানি এটা বাঁচা-মরার ম্যাচ। সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো জিততে।’
তবে পরিসংখ্যান বাংলাদেশের জন্য খুব প্রেরণাদায়ক নয়। এই ফরম্যাটে এখন পর্যন্ত ১২ বার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান—যেখানে আফগানরা জিতেছে ৭ ম্যাচে, হেরেছে ৫টিতে। এশিয়া কাপে পাঁচবার দেখা হয়েছে দুই দলের, আফগানিস্তানের জয় ৩টিতে, বাংলাদেশের ২টিতে। ২০২২ সালের টি–টোয়েন্টি এশিয়া কাপে একবার দেখা হয়েছিল, সেবারও ৭ উইকেটে জিতেছিল আফগানিস্তান।
সব মিলিয়ে আফগানিস্তানকে টি–টোয়েন্টিতে শক্তিশালী দল হিসেবেই ধরা হয়ে থাকে। তবু ম্যাচ ছাড়ার কোনও মানসিকতা নেই বাংলাদেশ দলে। জাকের আলী ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘আশা হারানোর কিছু নেই। আমরা জেতার জন্যই খেলবো। এই সংস্করণে আমরা অনেক উন্নতি করেছি।’
এশিয়া কাপে আসার আগে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টানা তিনটি সিরিজ জিতেছে। তাই জাকের আলী মনে করেন, চাপের ম্যাচে বাংলাদেশই ভালো দল।
পূর্বের ম্যাচে কৌশলগত কারণে বাদ পড়েছিলেন পেসার তাসকিন আহমেদ। তবে ‘মাস্ট উইন’ ম্যাচে তিনি ফিরতে পারেন দলে। আফগানিস্তান অবশ্য এই ম্যাচের আগে ধাক্কা খেয়েছে। ছিটকে গেছেন ফাস্ট বোলার নাভিন উল হক। তিনি অবশ্য কোনও ম্যাচই খেলেননি। এখনও সুস্থ হওয়ার লড়াইয়ে আছেন। তার বদলি হিসেবে ফিরছেন আব্দুল্লাহ আহমদজাই।