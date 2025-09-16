X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন স্পন্সর অ্যাপোলো টায়ার্স 

স্পোর্টস ডেস্ক
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৮আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৬
স্পন্সর ছাড়া খেলছে ভারতীয় দল।

ভারত সরকারের নতুন আইনে জাতীয় দলের প্রধান স্পন্সর হিসেবে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয় ড্রিম-১১। যে কারণে এশিয়া কাপে স্পন্সর ছাড়াই খেলতে হচ্ছে সূর্যকুমার যাদবদের। অবশেষে নতুন স্পন্সরও পেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তাদের স্পন্সর হয়েছে অ্যাপোলো টায়ার্স। মঙ্গলবার এক ঘোষণায় জানিয়েছে বিসিসিআই।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে স্পন্সরের এই চুক্তিটা আড়াই বছরের। যা চলবে ২০২৮ সালের মার্চ পর্যন্ত। পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চুক্তির পরিমাণ ৫৭৯ কোটি রুপি।

বিসিসিআই এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘কঠোর নিলাম প্রক্রিয়ার পর পাওয়া এই নতুন অংশীদারিত্ব স্পনসরশিপ মূল্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, যা ভারতীয় ক্রিকেটের বিপুল ও ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক আকর্ষণকেই প্রতিফলিত করে।’

বেশ কিছু দিন আগে নতুন ‘অনলাইন গেমিং বিল’ পাশ করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলে অনলাইনে টাকার বিনিময়ে খেলা কিংবা জুয়া এখন নিষিদ্ধ। সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পন্সর হিসেবে সরে দাঁড়ায় ড্রিম-১১। 

অনলাইনে টাকার বিনিময়ে খেলা হয় এমনই অ্যাপ ড্রিম ১১। তাছাড়া ভারতের সবচেয়ে বড় অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মও এটি। তারা ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তিন বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করার পর থেকেই ভারতের পুরুষ ও নারী জাতীয় দলের প্রধান স্পন্সর হয়েছে। এটা আবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজিরও স্পন্সর।

এশিয়া কাপে শুধু ভারতের পুরুষ দলই নয়, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডে সিরিজে নারী দলও খেলছে স্পন্সর ছাড়া! 

 

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
