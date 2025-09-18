X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশি সমর্থকরা আমাদের জয়ের অপেক্ষায়: শানাকা

  স্পোর্টস ডেস্ক
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৭আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৭
দাসুন শানাকা।

এশিয়া কাপের গ্রুপ–‘বি’-এর শেষ ম্যাচে আজ বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা। এই ম্যাচেই নির্ধারিত হবে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের সুপার ফোরের ভাগ্য।

শ্রীলঙ্কা জিতলে তারা বাংলাদেশকে সঙ্গী করে উঠবে পরের পর্বে। তবে আফগানিস্তান জিতলে জায়গা হবে তাদের, আর বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে তাকিয়ে থাকতে হবে সমীকরণের দিকে! ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার দাসুন শানাকা স্বীকার করেছেন, এই ম্যাচে তারা বাংলাদেশি সমর্থকদের প্রার্থনা ও সমর্থন পাবেন। তবে তার স্পষ্ট কথা—তাদের একমাত্র লক্ষ্য জয়,‘আমাদের কাছে প্রতিটি ম্যাচই বড় ম্যাচ। মাঠে নামার প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, বাংলাদেশি সমর্থকরা আমাদের জয়ের অপেক্ষায় আছেন, তবে আমাদের লক্ষ্য কেবল জয়।’ 

আফগানিস্তানের শক্তিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শানাকা বলেছেন, ‘আমাদের ওদের হারাতেই হবে, কারণ তারা মানসম্পন্ন দল। এগিয়ে যেতে হলে তাদের হারানো গুরুত্বপূর্ণ।’

বিশেষ করে রশিদ খান, নূর আহমদ ও মোহাম্মদ গজনফরের মতো স্পিনারদের নিয়ে আফগানিস্তানের স্পিন আক্রমণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, হেলাফেলা করার সুযোগ নেই তাদের। ম্যাচটি স্পিন লড়াইয়ে গড়াতে পারে বলে মনে করেন শানাকা, ‘হ্যাঁ, একদমই এটি হবে স্পিনারদের লড়াই। তাদের শক্তিশালী স্পিন আক্রমণ আছে, তবে আমরা প্রস্তুত। সংযুক্ত আরব আমিরাতে আমরা অনেকবার তাদের মুখোমুখি হয়েছি। কাজেই এবারও আমরা তৈরি।’

 

এশিয়া কাপ ২০২৫
