বাংলাদেশ ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়: মুশফিকের শততম টেস্ট পূর্ণতা পাবে মিরপুরে

অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিমের সামনে ঐতিহাসিক মাইলফলক অপেক্ষা করছে। আগামী ১৯ নভেম্বর মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে নামলেই দেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলার গৌরব অর্জন করবেন তিনি।
ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড শুরুতে দ্বিতীয় টেস্টের বদলে ওয়ানডে সিরিজ আয়োজনের প্রস্তাব দিলেও শেষ পর্যন্ত দুই টেস্ট খেলতে রাজি হয়েছে। এমন তথ্য জানিয়েছে ক্রিকইনফো। প্রথম টেস্টটি হবে ১১ নভেম্বর সিলেটে।
এখন পর্যন্ত ৯৮ টেস্ট খেলা মুশফিক ২০০৫ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক করেছিলেন মাত্র ১৮ বছর বয়সে। লর্ডসে শচীন টেন্ডুলকারের পরেই টেস্ট খেলা দ্বিতীয় কনিষ্ঠ খেলোয়াড় তিনি।
বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটার হিসেবে ৬ হাজার রানের মালিক মুশফিকুর রহিম। ২০২০ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তার অপরাজিত ২১৯ রানের ইনিংসই দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। দুই টেস্টের সিরিজ শেষে ২৭ ও ২৯ নভেম্বর চট্টগ্রামে এবং ২ ডিসেম্বর ঢাকায় হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ডের তিনটি টি-টোয়েন্টি।
এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড বুধবার ঘোষণা দিয়েছে, অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সফরে আসবে তারা। সূচি অনুযায়ী ১৮, ২০ ও ২৩ অক্টোবর হবে তিন ওয়ানডে, এরপর ২৭ ও ৩০ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর মাঠে গড়াবে তিন টি-টোয়েন্টি।
আইসিসির ভবিষ্যৎ সফর সূচি অনুযায়ী ডিসেম্বর-জানুয়ারির উইন্ডোও ফাকা থাকছে। ফলে সে সময়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজনের সম্ভাবনাই বেশি। এরপর ফেব্রুয়ারিতে বসবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বাংলাদেশের ২০২৫-২৬ মৌসুমে রয়েছে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজ।