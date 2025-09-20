X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
মাইনর লিগে ব্যাটে-বলে উজ্জ্বল সাকিব, জিতেছে তার দলও

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৬আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৬
মাইনর লিগে দারুণ অভিষেক সাকিবের।

যুক্তরাষ্ট্রে মাইনর লিগ ক্রিকেটে দারুণ অভিষেক হয়েছে সাকিব আল হাসানের। দুর্দান্ত সূচনা করেছে তার দল আটলান্টা ফায়ারও। মরিসভিল র‌্যাপ্টর্সকে ৯৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে শুভসূচনা করেছে তারা। তাতে ব্যাটে-বলে উজ্জ্বল ছিলেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি আটলান্টার। ওপেনার সাগর প্যাটেল ৯ বলে ১২ রান করে ফিরলে দলটি চাপে পড়ে। রিশি পান্ডে (৯) ও সানি প্যাটেল (১) ব্যর্থ হলে ১০২ রানে ৪ উইকেট হারায় ফায়ার। তবে ইনিংসের শুরু থেকে টিকে থাকা স্টিভেন টেলর ঝড়ো ব্যাটিংয়ে খেলেন ৬২ বলে ৯৭ রানের দারুণ একটি ইনিংস। অবিশ্বাস্যভাবে তার সবগুলো রান আসে ছক্কায়—১২টি ছক্কা মারলেও কোনও চার ছিল না ইনিংসে।

টেলরের সঙ্গে সাকিবের ৪১ বলে ৭৯ রানের জুটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সাকিব করেন ১৭ বলে ২৭ রান, যার মধ্যে ছিল তিনটি চার ও একটি ছক্কা। শেষ পর্যন্ত আটলান্টা ফায়ার নির্ধারিত ২০ ওভারে সংগ্রহ করে ৪ উইকেটে ১৮১।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ভেঙে পড়ে মরিসভিল র‌্যাপ্টর্স। সানি প্যাটেল ও সাকিব আল হাসান দুর্দান্ত বোলিংয়ে মাত্র ১১ রানে ৬ উইকেট তুলে নেন। সপ্তম উইকেটে ৭৩ রানের জুটি কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও সেটি ছিল নামমাত্র। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে মাত্র ৮৫ রানে থামে র‌্যাপ্টর্সের ইনিংস।

বল হাতে সাকিব ২ ওভারে ৯ রানে নেন ২ উইকেট। আর সানি প্যাটেল নেন ৩ উইকেট, ব্যাট হাতেও অবদান রাখেন তিনি।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
সাকিব আল হাসান
