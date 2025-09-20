X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ লড়াই হবে: শন টেইট

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৪আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৫
সংবাদ সম্মেলনে শন টেইট।

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে একমাত্র শ্রীলঙ্কার কাছেই ধরাশায়ী হয়েছিল বাংলাদেশ। সেই লঙ্কানদের বিপক্ষে আজ শনিবার সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি টাইগাররা। সেই ম্যাচে লঙ্কানরা আধিপত্য করলেও সুপার ফোরে রোমাঞ্চকর লড়াই হবে বলে মনে করছেন বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ শন টেইট।

শুক্রবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হওয়ায় তারা বেশ পরিচিত। চলতি বছরেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ইতিহাস গড়েছিল বাংলাদেশ—প্রথমবারের মতো লঙ্কানদের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল। তবে এবারের আসরে গ্রুপ পর্বের লড়াইয়ে তাদের ৬ উইকেটে হারায় শ্রীলঙ্কান দল। টেইট বলেছেন, ‘আমরা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্প্রতি খেলেছি, দুই দলই একে অপরকে ভালোভাবে চেনে। দারুণ একটা ম্যাচ হবে। তারা শেষ ম্যাচে ভালো খেলেছে। আমরা আমাদের কাজেই মনোযোগী। লঙ্কানরাও প্রস্তুত আছে, কারণ তারাও প্রতিপক্ষকে চেনে।’

শেষ ম্যাচে ভয়াবহ সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশের। প্রথম দুই ওভারেই শূন্য রানে ফিরে যান দুই ওপেনার। টেইট আশাবাদী, দল দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াবে, ‘এটা নতুন দিন। টুর্নামেন্টের সৌন্দর্যই হলো ম্যাচগুলো দ্রুত আসে। এতে অতীত ভুলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।’

সুপার ফোরে ওঠা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়ে গিয়েছিল টাইগাররা। লঙ্কানরা আফগানিস্তানকে হারালে তবেই জায়গা নিশ্চিত হতো বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কার জয়েই শেষ পর্যন্ত মিলেছে স্বস্তি। টেইট বলেছেন, ‘আমরা খেলা দেখেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শেষ অংশটা দেখেছি, রাতের খাবারের আগে স্কোর চেক করছিলাম। হোটেলে বসে খেলা দেখেছি। ম্যাচে ওঠানামা হচ্ছিল, আমরা নার্ভাস ছিলাম। ব্যাপারটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, তবে সৌভাগ্যবশত ফল আমাদের পক্ষে গেছে।’

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেটএশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
এশিয়া কাপ ‘অস্থায়ী শান্তি’র পর নতুন লড়াইয়ে আজ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা 
বাংলাদেশ ম্যাচের আগেই দলে যোগ দিচ্ছেন শোকাহত ওয়েল্লালাগে 
এশিয়া কাপ ওমানের লড়াইয়ের পরও অপরাজিত থাকলো ভারত
সর্বশেষ খবর
স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে দেখা হলো না সৌদিফেরত মেজবাহর
মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুস্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে দেখা হলো না সৌদিফেরত মেজবাহর
ইসরায়েলের কাছে আরও ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র
ইসরায়েলের কাছে আরও ৬.৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
নিজ দলের কর্মী হত্যা মামলার আসামিরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সম্পাদক
মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০
মিয়ানমার থেকে পণ্যের বিনিময়ে মাদক আনতে গিয়ে বিপুল খাদ্যসামগ্রীসহ আটক ১০
সর্বাধিক পঠিত
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media