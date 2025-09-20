শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ লড়াই হবে: শন টেইট

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে একমাত্র শ্রীলঙ্কার কাছেই ধরাশায়ী হয়েছিল বাংলাদেশ। সেই লঙ্কানদের বিপক্ষে আজ শনিবার সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি টাইগাররা। সেই ম্যাচে লঙ্কানরা আধিপত্য করলেও সুপার ফোরে রোমাঞ্চকর লড়াই হবে বলে মনে করছেন বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ শন টেইট।
শুক্রবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার বলেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে দুই দল একে অপরের মুখোমুখি হওয়ায় তারা বেশ পরিচিত। চলতি বছরেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ইতিহাস গড়েছিল বাংলাদেশ—প্রথমবারের মতো লঙ্কানদের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল। তবে এবারের আসরে গ্রুপ পর্বের লড়াইয়ে তাদের ৬ উইকেটে হারায় শ্রীলঙ্কান দল। টেইট বলেছেন, ‘আমরা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্প্রতি খেলেছি, দুই দলই একে অপরকে ভালোভাবে চেনে। দারুণ একটা ম্যাচ হবে। তারা শেষ ম্যাচে ভালো খেলেছে। আমরা আমাদের কাজেই মনোযোগী। লঙ্কানরাও প্রস্তুত আছে, কারণ তারাও প্রতিপক্ষকে চেনে।’
শেষ ম্যাচে ভয়াবহ সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশের। প্রথম দুই ওভারেই শূন্য রানে ফিরে যান দুই ওপেনার। টেইট আশাবাদী, দল দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াবে, ‘এটা নতুন দিন। টুর্নামেন্টের সৌন্দর্যই হলো ম্যাচগুলো দ্রুত আসে। এতে অতীত ভুলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।’
সুপার ফোরে ওঠা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়ে গিয়েছিল টাইগাররা। লঙ্কানরা আফগানিস্তানকে হারালে তবেই জায়গা নিশ্চিত হতো বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কার জয়েই শেষ পর্যন্ত মিলেছে স্বস্তি। টেইট বলেছেন, ‘আমরা খেলা দেখেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শেষ অংশটা দেখেছি, রাতের খাবারের আগে স্কোর চেক করছিলাম। হোটেলে বসে খেলা দেখেছি। ম্যাচে ওঠানামা হচ্ছিল, আমরা নার্ভাস ছিলাম। ব্যাপারটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, তবে সৌভাগ্যবশত ফল আমাদের পক্ষে গেছে।’