নির্বাচক প্যানেলে হাসিবুল হোসেন শান্ত

গত ফেব্রুয়ারি কোচিং ক্যারিয়ারে যোগ দিতে জাতীয় পুরুষ দলের নির্বাচক প্যানেল থেকে সরে দাঁড়ান হান্নান সরকার। যার ফলে তৃতীয় পদটি শূন্য ছিল। সেই পদে নতুন করে সাবেক বাংলাদেশ হাসিবুল হোসেন শান্তকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
তাছাড়া নারী দলের নির্বাচক প্যানেলও যুক্ত হচ্ছেন সাবেক অলরাউন্ডার সালমা খাতুন। এতদিন পর্যন্ত এককভাবে এই প্যানেলের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সাজ্জাদ আহমেদ। নতুন এই নিয়োগের কথা শনিবার নিশ্চিত করেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতিখার আহমেদ মিঠু।
হান্নান সরকার পদত্যাগ করায় ছেলেদের দলে নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ও সাবেক বামহাতি স্পিনার আব্দুর রাজ্জাক।