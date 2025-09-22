X
ফখরের বিতর্কিত আউট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পাকিস্তান অধিনায়ক 

স্পোর্টস ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৩আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৩
ফখর জামানের আউট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সালমান আলী।

এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে ফখর জামানের আউট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগা। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রবিবার পাকিস্তানের টানা দ্বিতীয় পরাজয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

ম্যাচের তৃতীয় ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার অফ-কাটার ড্রাইভ করতে গিয়ে বলের গতিতে ধোঁকা খান ফখর। বল উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসনের হাতে জমা পড়ে বলে সিদ্ধান্ত নেন থার্ড আম্পায়ার রুচিরা পাল্লিয়াগুরুগে। তবে রিপ্লেতে দেখা যায়, বল গ্লাভসে জমা পড়ার আগে মাটির খুব কাছে স্পর্শ করে গেছে। 

তার পরেও সেটিকে আউট দেওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন সালমান আলী, ‘আমার কাছে মনে হয়েছে বল গ্লাভসে জমা পড়ার আগে মাটিতে লেগেছিল। তবে আম্পায়ারের কাজ সিদ্ধান্ত নেওয়া, ভুল করতেই পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি সেটা ভিন্নভাবে দেখেছি।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘ফখর যেভাবে খেলছিল, যদি পাওয়ারপ্লে পার করতো, হয়তো আমরা ১৯০ রান পর্যন্ত তুলতে পারতাম।’

আউটের সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ মাঠেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ফখর জামান। পরে ড্রেসিংরুমে ফিরেও কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায় তাকে।

ঘটনার পরপরই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বিতর্ক। সমর্থক থেকে সাবেক ক্রিকেটার—অনেকে আম্পায়ারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
