অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে ওয়ানডেতে ফিরলেন ডি কক

অবসর ভেঙে দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আবার ওয়ানডে ক্রিকেটে ফিরলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার কুইন্টন ডি কক। পাকিস্তান সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাটের দলে রাখা হয়েছে তাকে। এর আগে নামিবিয়ার বিপক্ষে একমাত্র টি-টোয়েন্টিতেও খেলবেন তিনি।
২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরই ওয়ানডে থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ডি কক। সাদা বলে তার শেষ ম্যাচ ছিল ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর না নিলেও এই সময়ে প্রোটিয়াদের দলে দেখা যায়নি তাকে। এমনকি সাবেক কোচ রব ওয়াল্টারও তার লম্বা সময়ের পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চিত ছিলেন। তবে এই সময় নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেছেন তিনি, সর্বশেষ অংশ নিয়েছেন সিপিএলেও।
বর্তমান প্রধান কোচ শুকরি কনরাড জানান, আলোচনার পর নতুন করে জাতীয় দলে খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডি কক, ‘কুইন্টনের ফেরা আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। গত মাসে যখন তার সঙ্গে কথা বলি, স্পষ্ট বুঝতে পারি দেশের হয়ে খেলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনও তার মধ্যে প্রবল। সবাই জানে দলে সে কী মান যোগ করে।’
অবসরের সময় ডি কক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে আবার ফিরতে পারেন, বিশেষ করে ২০২৭ সালের ঘরের মাঠের বিশ্বকাপ সামনে রেখে।
এখন পর্যন্ত ১৫৫ ওয়ানডেতে ৬ হাজার ৭৭০ রান করেছেন তিনি, গড় ৪৫.৭৪, স্ট্রাইক রেট ৯৬.৬৪। টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৯২ ম্যাচ, যেখানে তার সংগ্রহ ২ হাজার ৫৮৪ রান, স্ট্রাইক রেট ১৩৮.৩২।