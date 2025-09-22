X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে ওয়ানডেতে ফিরলেন ডি কক

স্পোর্টস ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৭আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৭
কুইন্টন ডি কক।

অবসর ভেঙে দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আবার ওয়ানডে ক্রিকেটে ফিরলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার কুইন্টন ডি কক। পাকিস্তান সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাটের দলে রাখা হয়েছে তাকে। এর আগে নামিবিয়ার বিপক্ষে একমাত্র টি-টোয়েন্টিতেও খেলবেন তিনি।

২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরই ওয়ানডে থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ডি কক। সাদা বলে তার শেষ ম্যাচ ছিল ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর না নিলেও এই সময়ে প্রোটিয়াদের দলে দেখা যায়নি তাকে। এমনকি সাবেক কোচ রব ওয়াল্টারও তার লম্বা সময়ের পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চিত ছিলেন। তবে এই সময় নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিয়মিত খেলেছেন তিনি, সর্বশেষ অংশ নিয়েছেন সিপিএলেও।

বর্তমান প্রধান কোচ শুকরি কনরাড জানান, আলোচনার পর নতুন করে জাতীয় দলে খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডি কক, ‘কুইন্টনের ফেরা আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। গত মাসে যখন তার সঙ্গে কথা বলি, স্পষ্ট বুঝতে পারি দেশের হয়ে খেলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনও তার মধ্যে প্রবল। সবাই জানে দলে সে কী মান যোগ করে।’

অবসরের সময় ডি কক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে আবার ফিরতে পারেন, বিশেষ করে ২০২৭ সালের ঘরের মাঠের বিশ্বকাপ সামনে রেখে।

এখন পর্যন্ত ১৫৫ ওয়ানডেতে ৬ হাজার ৭৭০ রান করেছেন তিনি, গড় ৪৫.৭৪, স্ট্রাইক রেট ৯৬.৬৪। টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৯২ ম্যাচ, যেখানে তার সংগ্রহ ২ হাজার ৫৮৪ রান, স্ট্রাইক রেট ১৩৮.৩২।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
দক্ষিণ আফ্রিকাআন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
বিসিসিআই সভাপতি হতে যাচ্ছেন ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের জায়ান্ট মানহাস
দুনিথের পাশে অভিভাবকের মতোই থাকবেন জয়সুরিয়া
ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন স্পন্সর অ্যাপোলো টায়ার্স 
সর্বশেষ খবর
সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের আলাদা বাজার গঠনের পরামর্শ গভর্নরের
সঞ্চয়পত্র ও বন্ডের আলাদা বাজার গঠনের পরামর্শ গভর্নরের
বিশ্বকাপ খেলে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকবেন বাংলাদেশ অধিনায়ক!
বিশ্বকাপ খেলে ক্রিকেট থেকে দূরে থাকবেন বাংলাদেশ অধিনায়ক!
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করতে পারছি না: অর্থ উপদেষ্টা
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থায়ন করতে পারছি না: অর্থ উপদেষ্টা
প্রাক-নির্বাচনি পরিবেশ ও প্রস্তুতি নিয়ে ইইউ-ইসির বৈঠক
প্রাক-নির্বাচনি পরিবেশ ও প্রস্তুতি নিয়ে ইইউ-ইসির বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media