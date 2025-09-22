X
বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কাকে হারানোর আশা বাংলাদেশের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৯আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৯
অফিশিয়াল ফটোসেশনে নারী ক্রিকেট দল।

স্বপ্ন নিয়ে নিজেদের দ্বিতীয় ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। তার আগে সোমবার মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হয়ে গেছে তাদের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন, ফটোসেশন। বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে কোচ সারওয়ার ইমরান আশার কথাও শুনিয়েছেন। 

সংবাদ সম্মেলনে কোচ ইমরান জানালেন,‘আমাদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি ম্যাচ ধরে ভালো খেলা। আমাদের দুটি ম্যাচে ভালো সুযোগ আছে, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। এছাড়া অন্যান্য দলের সঙ্গেও আমরা... কাউকে বড় করে দেখছি না। শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করবো।’

এরপরই কোচ বললেন, ‘প্রতিটি ম্যাচই জেতার জন্য খেলবো। তবু অস্ট্রেলিয়া বা আরও দুই-একটা দলের যে স্ট্যান্ডার্ড, তাদেরকে আমরা নিজেদের চেয়ে অনেক ওপরে দেখবো না। আমাদের মতো ভাববো এবং জেতার জন্যই খেলবো প্রতিটি ম্যাচ। গত বিশ্বকাপে আমরা পাকিস্তানকে হারিয়েছি। এবার আরও কিছু ম্যাচ জেতার জন্য যাচ্ছি।’

দারুণ ছন্দে থাকার পরও বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পাওয়া জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনার বিষয়ে কোচ বললেন,‘সুমনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দিন লেগেছে। নির্বাচকদের সঙ্গে আমি ও অধিনায়কও ছিলাম। পাকিস্তানের সঙ্গে যখন আমরা খেলি, তখন তাদের বাঁহাতি ব্যাটার অপরাজিত ছিল। সেই সময় অধিনায়ক যখন সুমনাকে বল করতে বললো, তখন সুমনা বোলিং করেনি।’

আন্তর্জাতিক ম্যাচই নয়, নেটে অনুশীলনের সময়ও বাঁহাতি ব্যাটারের বিপক্ষে বল করতে না পারার অভিযোগ সুমনার বিরুদ্ধে। সারওয়ার বলেছেন, ‘ঢাকাতে হোক বা প্রস্তুতি ম্যাচে হোক, বাঁহাতি ব্যাটারদের বিপক্ষে ও (সুমনা) বোলিং করতে পারে না। আমাদের মূল খেলা হলো পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে। আমাদের একজন অফ স্পিনার লাগবে, যে বাঁহাতি ব্যাটারকে বল করতে পারে।আর যে অফ স্পিনারকে নেওয়া হয়েছে তার একুরেসি, সাহস, চিন্তা করার ক্ষমতা অন্যরকম। একুরেসিও সুমনার থেকে অনেক ভালো, ডানহাতি বা বাঁহাতির বিপক্ষে। সেই চিন্তা করে সুমনা বাদ পড়েছে।’

 

নারী ক্রিকেট দল
