X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারত ম্যাচ নিয়ে আলাদা করে কিছু ভাবছে না বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৪আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৭
শেখ মেহেদী হাসান, ফাইল ছবি।

এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সুপার ফোর শুরু করেছে বাংলাদেশ। সেই জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে এবার তারা নামবে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের বিপক্ষে। ম্যাচটা হবে কাল বুধবার। তার আগে সোমবার অনুশীলনের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শেখ মেহেদী হাসান। কোনও আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন অবশ্য ছিল না। বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অনুরোধে অনুশীলনের একেবারে শেষদিকে কিছুটা সময় দেন মেহেদী। সেখানেই জানান, ভারত ম্যাচটা আলাদা করে দেখছেন না তারা। 

অথচ কাগজে-কলমে এই আসরে সবার চেয়ে এগিয়ে সূর্যকুমারের ভারত। তার পরও মেহেদীর কণ্ঠে ছিল স্বাভাবিকতা, ‘একটা ম্যাচ জেতার পর আলাদা কিছু ভাবছি না। শুরু থেকেই আমরা স্বাভাবিক থাকি। যেমন আছি, তেমনই থাকবো। ভারতের সঙ্গেই হোক বা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে—আমাদের কাছে ম্যাচ মানে শুধু ক্রিকেট খেলা।’

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের রেকর্ড ভীষণ বাজে। টি-টোয়েন্টিতে ১৭ ম্যাচে ১ জয় একটি, বহুজাতিক আসরে নেই কোনও জয়। তবু ইতিহাসকে গুরুত্ব না দিয়ে মেহেদীর বক্তব্য, ‘সবকিছু ম্যাচ সিচুয়েশনের ওপর নির্ভর করে।’

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনার ঝড়। কিন্তু সেই বাড়তি চাপকে পাত্তা দিচ্ছেন না মেহেদী, ‘আমরা সেসব নিয়ে ভাবি না। এগুলো মিডিয়া বা সমর্থকের তৈরি। আমরা প্রতিটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ যেমন খেলি, স্বাভাবিকভাবে তেমনই খেলবো।’ 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেটএশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
ফখরের বিতর্কিত আউট নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পাকিস্তান অধিনায়ক 
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সূর্য, ‘এখন এটা দ্বৈরথের পর্যায়ে পড়ে না’
এশিয়া কাপ সুপার ফোরেও ভারতের বিপক্ষে উড়ে গেলো পাকিস্তান
সর্বশেষ খবর
দুর্গাপূজায় জ্যোতির দুটি পরিবেশনা
দুর্গাপূজায় জ্যোতির দুটি পরিবেশনা
পেছালো সালমান শাহ’র মৃত্যুর মামলার রিভিশন শুনানি
পেছালো সালমান শাহ’র মৃত্যুর মামলার রিভিশন শুনানি
৬ বছর পর বেঙ্গলের সভাপতি হিসেবে ফিরলেন সৌরভ গাঙ্গুলী
৬ বছর পর বেঙ্গলের সভাপতি হিসেবে ফিরলেন সৌরভ গাঙ্গুলী
কোনও প্রার্থীকেই সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি: বিএনপি
কোনও প্রার্থীকেই সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি: বিএনপি
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media