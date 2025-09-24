বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন

বিসিবির নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা আগের দিন প্রকাশের কথা থাকলেও হয়নি। আজ প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকায় অনেকেই আছেন আবার কেউ কেউ বাদ পড়েছেন।
আগামী ৬ অক্টোবর বিসিবির নির্বাচন মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ও বিভাগ থেকে ১০ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। এই ক্যাটাগরিতে মোট কাউন্সিলর ৭১ জন। ক্লাব ক্যাটাগরিতে ১২ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন ৭৬ জন কাউন্সিলরের ভোটে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা নিয়ে গঠিত তৃতীয় ক্যাটাগরির ৪৫ জন কাউন্সিলরের ভোটে পরিচালক হবেন একজন। পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন শেষে ২৫ পরিচালকের ভোটেই হবে সভাপতি ও দুই সহসভাপতি নির্বাচন।
নির্বাচনে মোট ১৯২ জন ভোটার থাকার কথা থাকলেও খসড়া তালিকায় সিলেট, নরসিংদী, নওগাঁ, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে কেউ নেই। এ ছাড়া তৃতীয় বিভাগ থেকে ১৫ ক্লাবকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
বিসিবির বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে কাউন্সিলর হতে পেরেছেন শুধু ঢাকা জেলা থেকে নাজমূল আবেদীন, সূর্য তরুণ ক্লাবের ফাহিম সিনহা ও কাকরাইল বয়েজ ক্লাবের মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন চৌধুরী। কাউন্সিলর হতে পারেননি মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু, মনজুর আলম ও সাইফুল আলম চৌধুরী। এ ছাড়া দুই পরিচালক মাহবুবুল আনাম ও আকরাম খান আগে থেকেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।
ক্যাটাগরি-৩–এ সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড় কোটায় ১০ জন কাউন্সিলর হলেন জাভেদ ওমর, মিনহাজুল আবেদীন, এহসানুল হক, মোহাম্মদ আলী খান, খালেদ মাসুদ, নিয়ামুর রশীদ, হাসানুজ্জামান, হাসিবুল হোসেন, মুশফিকুর রহমান ও মাহমুদুল হাসান। সাবেক অধিনায়ক হিসেবে কাউন্সিলর হয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন, শফিকুল হক, রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ আশরাফুল ও হাবিবুল বাশার।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীতদের মধ্যেও আছেন দুজন সাবেক ক্রিকেটার- সেলিম শাহেদ ও সাথিরা জাকির। কোয়াবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত পাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন।
এ ছাড়া টাঙ্গাইল থেকে সভাপতির সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ আবিদ হাসান সামি ভোটার হয়েছেন। কুমিল্লা থেকে গায়ক আসিফ আকবর আছেন। অচেনা কেউ কেউ আছেন যারা এবার ভোটার হয়েছেন।
দুই হেভিওয়েট আমিনুল ইসলাম বুলবুল ঢাকা বিভাগ ও তামিম ইকবাল ওল্ড ডিওএইচএস থেকে কাউন্সিলর বা ভোটার হয়েছেন।