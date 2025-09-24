X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:২৯আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:২৯
বিসিবি লোগো

বিসিবির নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা আগের দিন প্রকাশের কথা থাকলেও হয়নি। আজ প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া ভোটার তালিকায় অনেকেই আছেন আবার কেউ কেউ বাদ পড়েছেন।

আগামী ৬ অক্টোবর বিসিবির নির্বাচন মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ও বিভাগ থেকে ১০ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। এই ক্যাটাগরিতে মোট কাউন্সিলর ৭১ জন। ক্লাব ক্যাটাগরিতে ১২ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন ৭৬ জন কাউন্সিলরের ভোটে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা নিয়ে গঠিত তৃতীয় ক্যাটাগরির ৪৫ জন কাউন্সিলরের ভোটে পরিচালক হবেন একজন। পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন শেষে ২৫ পরিচালকের ভোটেই হবে সভাপতি ও দুই সহসভাপতি নির্বাচন।

নির্বাচনে মোট ১৯২ জন ভোটার থাকার কথা থাকলেও খসড়া তালিকায় সিলেট, নরসিংদী, নওগাঁ, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে কেউ নেই। এ ছাড়া তৃতীয় বিভাগ থেকে ১৫ ক্লাবকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

বিসিবির বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে কাউন্সিলর হতে পেরেছেন শুধু ঢাকা জেলা থেকে নাজমূল আবেদীন, সূর্য তরুণ ক্লাবের ফাহিম সিনহা ও কাকরাইল বয়েজ ক্লাবের মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন চৌধুরী। কাউন্সিলর হতে পারেননি মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান মিঠু, মনজুর আলম ও সাইফুল আলম চৌধুরী। এ ছাড়া দুই পরিচালক মাহবুবুল আনাম ও আকরাম খান আগে থেকেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।

ক্যাটাগরি-৩–এ সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড় কোটায় ১০ জন কাউন্সিলর হলেন জাভেদ ওমর, মিনহাজুল আবেদীন, এহসানুল হক, মোহাম্মদ আলী খান, খালেদ মাসুদ, নিয়ামুর রশীদ, হাসানুজ্জামান, হাসিবুল হোসেন, মুশফিকুর রহমান ও মাহমুদুল হাসান। সাবেক অধিনায়ক হিসেবে কাউন্সিলর হয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন, শফিকুল হক, রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ আশরাফুল ও হাবিবুল বাশার।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীতদের মধ্যেও আছেন দুজন সাবেক ক্রিকেটার- সেলিম শাহেদ ও সাথিরা জাকির। কোয়াবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত পাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন।

এ ছাড়া টাঙ্গাইল থেকে সভাপতির সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ আবিদ হাসান সামি ভোটার হয়েছেন। কুমিল্লা থেকে গায়ক আসিফ আকবর আছেন। অচেনা কেউ কেউ আছেন যারা এবার ভোটার হয়েছেন।

দুই হেভিওয়েট আমিনুল ইসলাম বুলবুল ঢাকা বিভাগ ও তামিম ইকবাল ওল্ড ডিওএইচএস থেকে কাউন্সিলর বা ভোটার হয়েছেন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখলো পাকিস্তান 
ফায়ারফাইটার শামীম আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
কারিগর দুর্ব্যবহার করায় প্রতিমা ভাঙচুর, দুই কিশোর আটক
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
