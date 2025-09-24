এশিয়া কাপে ফাইনালের দৌড়ে টিকে আছে চার দলই!

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপে সুপার ফোর জমিয়ে তুলেছে পাকিস্তান। তাতে টিকে আছে চার দলের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা-ই! ২৮ সেপ্টেম্বরের শিরোপা লড়াইয়ের আগে তৈরি হয়েছে জটিল সমীকরণ।
এই জয়ে দুই ম্যাচে পাকিস্তানের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে দুইয়ে, নেট রান রেট বেড়ে হয়েছে +০.২২৬। টানা দ্বিতীয় হারের পর তলানিতে নেমে গেছে শ্রীলঙ্কা। তাদের নেট রান রেট -০.৫৯০, কার্যত সুতোয় ঝুলছে দলটির আশা। শীর্ষে ভারত; এক ম্যাচে একটি জয়ে তাদের নেট রান রেট +০.৬৮৯। ফাইনালে উঠতে আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে কিংবা শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শুধু একটি জয়ই যথেষ্ট রোহিত শর্মাদের জন্য।
বাংলাদেশের জন্য ভারতের বিপক্ষে আজকের ম্যাচটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দুই পয়েন্ট নিয়ে তারা ইতোমধ্যেই প্রতিযোগিতায় টিকে আছে। তবে ফাইনালের স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে হলে ভারত বা পাকিস্তান—যেকোনও একটি দলকে হারাতেই হবে। আজ জিততে পারলে চার পয়েন্টে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ, একই সঙ্গে পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচের আগে কিছুটা স্বস্তিও পাবে।
শ্রীলঙ্কার পথ সবচেয়ে কঠিন। ফাইনালে উঠতে হলে ভারতকে বড় ব্যবধানে হারাতে হবে এবং একই সঙ্গে আশায় থাকতে হবে, তিন দল যেন সমান দুই পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোর শেষ করে। তখন টাইব্রেকার হবে নেট রান রেট।
অন্যদিকে, পাকিস্তানের সমীকরণ তুলনামূলক সহজ। শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে হারালেই তারা লড়াইয়ে থাকবে। তবে আজ যদি ভারত বাংলাদেশকে হারায়, পাকিস্তানের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হবে। কিন্তু বাংলাদেশ জিতলে শেষ রাউন্ড পর্যন্ত ঝুলে থাকবে হিসাব।
সম্ভাব্য চিত্র এখনও অনেক। একদিকে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সমান চার পয়েন্টে শেষ করলে নেট রান রেট ঠিক করবে ফাইনালিস্ট। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কা যদি ভারতকে হারায় আর বাকিদের ফলাফল প্রতিকূলে যায়, তাহলে দুই পয়েন্টে তিন দলের সমতা গড়ারও সুযোগ আছে।
তাই প্রতিটি ম্যাচই এখন কার্যত নকআউট। বাংলাদেশের জন্য সমীকরণ সহজ: আজ ভারতকে হারালে ভাগ্য নিজের হাতে থাকবে, না হলে শেষ দিনের জটিল অঙ্কেই নির্ভর করতে হবে।