বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
আজ পাকিস্তানের বিপক্ষেও অনিশ্চিত লিটন!

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩২আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪০
অনুশীলনে লিটন, ফাইল ছবি।

এশিয়া কাপে বুধবার ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী। নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস অনুশীলনে ইনজুরিতে পড়ায় তাকে ছাড়াই মাঠে নামতে হয়েছে টাইগারদের। ম্যাচটা আবার ৪১ রানে হারতেও হয়েছে। টানা দুই দিনে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ থাকায় গতকাল চারটি পরিবর্তনে অনেকের ধারণা ছিল লিটনকে ইচ্ছে করেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যাতে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে তাকে সেরা ফিটনেসে পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যাচ শেষে জাকের আলী পরিষ্কার করে জানান, লিটনকে খেলানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে দল!

ম্যাচের পর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী বলেছেন, ‘আমরা একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু হয়নি। দেশ থেকেই ঠিক করা ছিল, লিটন যদি কোনও কারণে না খেলতে পারে, তাহলে আমি নেতৃত্ব দেবো। তাই আমি প্রস্তুত ছিলাম।’

এখন বড় প্রশ্ন লিটন কি আজ বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিপক্ষে নামতে পারবেন? ম্যাচটি বাংলাদেশ দলের জন্য বাঁচা–মরার। ফাইনালে উঠতে হলে জিততেই হবে। জাকের আলীর কণ্ঠে অবশ্য শোনা গেলো অনিশ্চয়তা,‘দেখা যাক, ও খেলতে পারে কি না। এখনও রিকভারি প্রক্রিয়ায় আছে। আমরা অপেক্ষা করবো।’

দলীয় সূত্র জানাচ্ছে, পিঠের চোটের কারণে লিটনের খেলার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। ম্যাচটি যেহেতু কার্যত নকআউট, তাই পুরোপুরি ফিট না হলেও হয়তো ঝুঁকি নিয়ে মাঠে নামতে পারেন তিনি!

 

লিটন দাসএশিয়া কাপ ২০২৫
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা ‘নিখোঁজ’, হাসনাত আবদুল্লাহর ক্ষোভ
খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ চলছে
চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রুটে নতুন ট্রেন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে ডিসির চিঠি
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
