আজ পাকিস্তানের বিপক্ষেও অনিশ্চিত লিটন!

এশিয়া কাপে বুধবার ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের আলী। নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস অনুশীলনে ইনজুরিতে পড়ায় তাকে ছাড়াই মাঠে নামতে হয়েছে টাইগারদের। ম্যাচটা আবার ৪১ রানে হারতেও হয়েছে। টানা দুই দিনে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ থাকায় গতকাল চারটি পরিবর্তনে অনেকের ধারণা ছিল লিটনকে ইচ্ছে করেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যাতে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে তাকে সেরা ফিটনেসে পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যাচ শেষে জাকের আলী পরিষ্কার করে জানান, লিটনকে খেলানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে দল!
ম্যাচের পর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী বলেছেন, ‘আমরা একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু হয়নি। দেশ থেকেই ঠিক করা ছিল, লিটন যদি কোনও কারণে না খেলতে পারে, তাহলে আমি নেতৃত্ব দেবো। তাই আমি প্রস্তুত ছিলাম।’
এখন বড় প্রশ্ন লিটন কি আজ বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিপক্ষে নামতে পারবেন? ম্যাচটি বাংলাদেশ দলের জন্য বাঁচা–মরার। ফাইনালে উঠতে হলে জিততেই হবে। জাকের আলীর কণ্ঠে অবশ্য শোনা গেলো অনিশ্চয়তা,‘দেখা যাক, ও খেলতে পারে কি না। এখনও রিকভারি প্রক্রিয়ায় আছে। আমরা অপেক্ষা করবো।’
দলীয় সূত্র জানাচ্ছে, পিঠের চোটের কারণে লিটনের খেলার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। ম্যাচটি যেহেতু কার্যত নকআউট, তাই পুরোপুরি ফিট না হলেও হয়তো ঝুঁকি নিয়ে মাঠে নামতে পারেন তিনি!