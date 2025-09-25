X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কখনোই কাম্য নয়’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৪আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৪
‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কখনোই কাম্য নয়’

বিসিবি নির্বাচন ৬ অক্টোবর।  নির্বাচনকে সামনে রেখে নানান কিছু হচ্ছে । কাউন্সিলরশিপ থেকে শুরু করে সবকিছুই। তামিম ইকবাল ও ফারুক আহমেদকে নিয়েও আপত্তি উঠেছে। গত বেশ কয়েক দিনের সৃষ্ট ঘটনায় ক্রিকেটারদের মধ্যে আলোড়ন কম হচ্ছে না।

মিঠুনের দেওয়া পোস্ট। মোহাম্মদ মিঠুন,তাইজুল, মুমিনুল হক, রুবেল হোসেন,শামসুর রহমান, এনামুল হকের পর আজ সৌম্য সরকারও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় তুলেছেন। 

মুমিনুলের ফেসবুকেও ছিল একই পোস্ট। সবাই প্রায় একই কথা ফেসবুকে লিখেছেন। সবার অফিশিয়াল ফেসবুকে শোভা পাচ্ছে একই বক্তব্য, ‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কখনোই কাম্য নয়। এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতের ব্যাপার। আমরা চাই, বিসিবি নির্বাচন অবাধ,  সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক।’

সৌম্য সরকারের দেওয়া পোস্টের বক্তব্যও ছিল একই।

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বিসিবি নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকায় কারা আছেন
বিসিবি নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন ফারুক!
৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচন আয়োজনে বাধা নেই
সর্বশেষ খবর
পর্দায় প্রথম ডক্টর মিথিলা!
পর্দায় প্রথম ডক্টর মিথিলা!
বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই
বাংলাদেশ ও ওমানের মধ্যে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই
বাংলাদেশ-ইতালি বাণিজ্য ফোরাম গঠনের প্রস্তাব
বাংলাদেশ-ইতালি বাণিজ্য ফোরাম গঠনের প্রস্তাব
ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করছে জামায়াত, অভিযোগ রিজভীর
ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করছে জামায়াত, অভিযোগ রিজভীর
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media