‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কখনোই কাম্য নয়’

বিসিবি নির্বাচন ৬ অক্টোবর। নির্বাচনকে সামনে রেখে নানান কিছু হচ্ছে । কাউন্সিলরশিপ থেকে শুরু করে সবকিছুই। তামিম ইকবাল ও ফারুক আহমেদকে নিয়েও আপত্তি উঠেছে। গত বেশ কয়েক দিনের সৃষ্ট ঘটনায় ক্রিকেটারদের মধ্যে আলোড়ন কম হচ্ছে না।
মোহাম্মদ মিঠুন,তাইজুল, মুমিনুল হক, রুবেল হোসেন,শামসুর রহমান, এনামুল হকের পর আজ সৌম্য সরকারও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় তুলেছেন।
সবাই প্রায় একই কথা ফেসবুকে লিখেছেন। সবার অফিশিয়াল ফেসবুকে শোভা পাচ্ছে একই বক্তব্য, ‘বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা যা হচ্ছে, এসব কখনোই কাম্য নয়। এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতের ব্যাপার। আমরা চাই, বিসিবি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হোক।’