রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
অবশেষে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল

স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৬আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩৬
মাঠেও দেখা গেছে উত্তপ্ত আবহ।

১৯৮৪ সালে প্রথম এশিয়া কাপ হওয়ার পর কেটে গেছে ৪১ বছর। অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান, প্রথমবারের মতো মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসরের ফাইনালে মুখোমুখি দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। ফাইনালের আগে দুইবার লড়াই হয়েছে দুই দলের, প্রতিবারই সহজ জয় পেয়েছে ভারত। তবে ক্রিকেটের চেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে করমর্দন না করা, উত্তপ্ত বাক্য বিনিমিয় আর উসকানিমূলক সব অঙ্গভঙ্গি! যার পেছনে রয়েছে চলতি বছরের শুরুতে দুই দেশের সামরিক সংঘাত।

রবিবারের ফাইনাল তাই শুধু আরেকটা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নয়। ম্যাচটা শুরু হবে আজ  রাত সাড়ে ৮টায়। দেখাবে টি স্পোর্টস। 

অবশ্য দুই দলের মাঠের এমন যুদ্ধংদেহী মনোভাবের পেছনে আছে রাজনৈতিক চাপানউতোর, যা মাঠের বাইরেও টেনে এনেছে বিতর্ক। ভারতীয় দলের সরকারি নির্দেশ মেনে পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন এড়িয়ে চলা থেকে শুরু, এরপর একের পর এক আইসিসি শুনানি আর আর্থিক জরিমানা—সব মিলিয়ে পরিবেশটা রীতিমতো উত্তপ্ত। তবে গ্রুপ পর্বের দুই জয় মূল্যহীন হয়ে যাবে যদি রবিবার সুর্যকুমার যাদবের দল হেরে বসে। বিশেষত তিনি যখন বলেই ফেলেছেন, ‘এটা আর কোনও দ্বৈরথ নয়’, কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ফলাফলের আধিপত্য ভারতের পক্ষেই। সেই কথাই এবার তাদের ওপর চাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাকিস্তানের জন্য এই শিরোপা হবে সাম্প্রতিক হতাশাজনক ইতিহাস ঢাকার মোক্ষম সুযোগ। ভারতের বিপক্ষে তাদের রেকর্ডও বলছে অনেক কিছু—১৫ টি-টোয়েন্টিতে ১২ হার। এশিয়া কাপের সামগ্রিক চিত্রেও খুব পিছিয়ে তারা: পাকিস্তান শিরোপা জিতেছে মাত্র দু’বার, যেখানে ভারত ৮ আর শ্রীলঙ্কা ৬ বার।

তবু সালমান আগার দল এবারের আসরে ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ম্যাচে চরম বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় নিশ্চিত করে ফাইনালের টিকিট কাটে। এবার যদি ভারতের বিপক্ষে এই মঞ্চে জিততে পারে, তাহলে সাম্প্রতিক হতাশার কালো মেঘ কেটে যাবে। কিন্তু হেরে গেলে—বিশেষত একই টুর্নামেন্টে তিনবার ভারতের কাছে হেরে গেলে—সেটি কোনওভাবেই ইতিবাচক ধরা যাবে না।

দর্শক আগ্রহের দিক থেকেও এই ফাইনাল আলাদা। দু’টি নিষ্প্রাণ রবিবারের পর এবার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম ভরপুর দর্শক টানবে বলেই আশা আয়োজকদের। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ইতোমধ্যে জানিয়েছে, টিকিট বিক্রি কার্যত শেষ। এখন শুধু মাঠের ক্রিকেট সেই প্রত্যাশা পূরণ করে কি না, সেটাই দেখার।

/এফআইআর/
এশিয়া কাপ ২০২৫
