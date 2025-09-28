X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এশিয়া কাপ ফাইনালে ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশলে বিসিসিআই!

স্পোর্টস ডেস্ক
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩০আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১২
এশিয়া কাপ ফাইনালে ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশলে বিসিসিআই!

চলতি এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিতর্ক সঙ্গী হওয়াটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে দুই দলের অধিনায়কের ফটোশুট একটা নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু সেটাই এড়িয়ে গেছেন ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শোনা যাচ্ছে এবার ফাইনালেও নাকি অদৃশ্য বয়কট কৌশল নিচ্ছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড তথা বিসিসিআিই। রাজনৈতিক তিক্ততার কথা মাথায় রেখে ফাইনালের মঞ্চে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্মকর্তারা! ভারতের মিডিয়াগুলো এমন তথ্যই জানাচ্ছে। 

গত এপ্রিল মাসে পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৫ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিসিসিআইয়ের ওপর।

পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই নাকি ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশল নিয়েছে বিসিসিআই। অর্থাৎ, দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রবিবার ফাইনালে কিংবা পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে থাকবেন না বোর্ডের কোনও শীর্ষ কর্মকর্তা।

ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আরও বলা হচ্ছে, দুবাইয়ে ভ্রমণের বদলে কর্মকর্তারা ভারতে অনুষ্ঠেয় নারী বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই মনোযোগ দিচ্ছেন। সেখানেই উপস্থিত থাকবেন তারা। গুয়াহাটিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ৩০ সেপ্টেম্বর।

এদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চেয়ারম্যান ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল সভাপতি মোহসিন নাকভি ঠিকই ফাইনালের জন্য দুবাই পৌঁছেছেন। তার হাত দিয়েই জয়ী অধিনায়ককে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।

  /এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫বিসিসিআই
সম্পর্কিত
বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি মিঠুন মানহাস
ফাইনালের জন্যই সেরাটা রেখে দিয়েছে পাকিস্তান: সালমান আলী
অবশেষে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল
সর্বশেষ খবর
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 
এক ঘণ্টায় শেষ বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের টিকিট 
দেবী দুর্গা ও দুর্গা পূজা : শাস্ত্রীয় আখ্যান ও ইতিহাস
দেবী দুর্গা ও দুর্গা পূজা : শাস্ত্রীয় আখ্যান ও ইতিহাস
এইচ-১বি ভিসার পরিবর্তন কানাডার জন্য নতুন সুযোগ
এইচ-১বি ভিসার পরিবর্তন কানাডার জন্য নতুন সুযোগ
বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি মিঠুন মানহাস
বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি মিঠুন মানহাস
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media