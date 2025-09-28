এশিয়া কাপ ফাইনালে ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশলে বিসিসিআই!

চলতি এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বিতর্ক সঙ্গী হওয়াটাই যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে দুই দলের অধিনায়কের ফটোশুট একটা নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু সেটাই এড়িয়ে গেছেন ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শোনা যাচ্ছে এবার ফাইনালেও নাকি অদৃশ্য বয়কট কৌশল নিচ্ছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড তথা বিসিসিআিই। রাজনৈতিক তিক্ততার কথা মাথায় রেখে ফাইনালের মঞ্চে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্মকর্তারা! ভারতের মিডিয়াগুলো এমন তথ্যই জানাচ্ছে।
গত এপ্রিল মাসে পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৫ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিসিসিআইয়ের ওপর।
পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই নাকি ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশল নিয়েছে বিসিসিআই। অর্থাৎ, দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রবিবার ফাইনালে কিংবা পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে থাকবেন না বোর্ডের কোনও শীর্ষ কর্মকর্তা।
ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আরও বলা হচ্ছে, দুবাইয়ে ভ্রমণের বদলে কর্মকর্তারা ভারতে অনুষ্ঠেয় নারী বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই মনোযোগ দিচ্ছেন। সেখানেই উপস্থিত থাকবেন তারা। গুয়াহাটিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ৩০ সেপ্টেম্বর।
এদিকে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চেয়ারম্যান ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল সভাপতি মোহসিন নাকভি ঠিকই ফাইনালের জন্য দুবাই পৌঁছেছেন। তার হাত দিয়েই জয়ী অধিনায়ককে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।