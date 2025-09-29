X
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
ভারত ক্রিকেটকে অসম্মান করছে: পাকিস্তান অধিনায়ক

স্পোর্টস ডেস্ক
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৪আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৭
টসের সময়ও হাত মেলাননি কেউ।

আন্তর্জাতিক একটি টুর্নামেন্টে নাটকীয় সব ঘটনার জন্ম দিয়েছে ভারত-পাকিস্তান। সেই কাণ্ডের জন্য পরে একে অপরের দিকে আঙুলও তুলেছে তারা। এশিয়া কাপ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও এসিসি প্রধান মোহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ করেনি ভারত। কারণ নাকভি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ক্রিকেট বোর্ডেরও চেয়ারম্যান। তাছাড়া প্রতিবার পাকিস্তানের বিপক্ষে টসের সময়ও রীতি মেনে করমর্দন করেননি দলটির অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচের পর পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী তাই ভারতীয় দলের আচরণের সমালোচনা করেছেন।

ফাইনালের পর সংবাদ সম্মেলনে সালমান বলেন, ‘ভারত যা করেছে, তা খুব হতাশাজনক। তারা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে না, তাতে তারা আমাদের অশ্রদ্ধা করছে না, ক্রিকেটকে অসম্মান করছে। ভালো দল এমনটা করে না। আমরা একাই ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলতে গিয়েছিলাম, কারণ সেটি আমাদের দায়িত্ব ছিল। আমরা দাঁড়িয়ে মেডেল নিয়েছি। কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে চাই না, কিন্তু তারা খুবই অসম্মানজনক আচরণ করেছে।’

রবিবার দুবাইয়ে শেষ ওভারের নাটকীয়তায় পাকিস্তানকে হারিয়ে রেকর্ড নবম এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। এরপর প্রায় দেড় ঘণ্টা বিলম্বে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী, কারণ ভারত ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এটি ছিল এমন এক ঘটনার পরিণতি, যেখানে ভারত পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে পাকিস্তানি খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে চলেছে। তবে সালমান জানান, ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা নেই। বরং দাবি করেন, সূর্যকুমারের ওপর চাপ ছিল বলে তিনি প্রকাশ্যে হাত মেলাননি, ‘টুর্নামেন্টের শুরুতে ব্যক্তিগতভাবে সে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। প্রাক টুর্নামেন্টের প্রেস কনফারেন্সে ও রেফারির মিটিংয়েও তাই হয়েছিল। কিন্তু ক্যামেরার সামনে তারা তা করেনি। আমি নিশ্চিত, তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদি বিষয়টা তার ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তাহলে সে আমার সঙ্গে হাত মেলাতো।’

ফাইনালের আগেও পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছিলেন, ক্রিকেটে প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলানো থেকে বিরত থাকার কোনও নজির নেই। এবারও তিনি বিষয়টাকে ক্রিকেটের চেতনার জন্য ‘ক্ষতিকর’ বলে মন্তব্য করেন। ভারতের ট্রফি গ্রহণে অস্বীকৃতি ও কল্পিত ট্রফি উঁচিয়ে ধরার ঘটনাকে তিনি পূর্ববর্তী সবকিছুর পরিণতি বলেও মন্তব্য করেন, ‘এমন ঘটনা আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। যা ঘটেছে খুব খারাপ, আশা করি কোনও একসময় এটি থামবে, কারণ ক্রিকেটের জন্য এটা ক্ষতিকর। আজ যা ঘটেছে, তার বীজ বোনা হয়েছিল এর আগেই। এসিসি প্রধানের কাছ থেকেই তো ট্রফি নেওয়ার নিয়ম। যদি তার কাছ থেকে না নেন, তবে কীভাবে ট্রফি পাবেন?’

 

এশিয়া কাপ ২০২৫
