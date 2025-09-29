X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
কখনও দেখিনি চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি দেওয়া হয়নি: ভারতের অধিনায়ক 

স্পোর্টস ডেস্ক
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩২আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩২
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার (ডানে)

এশিয়া কাপের ট্রফি বিতরণ নিয়েও হয়েছে নাটক। ভারতীয় ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও এসিসি প্রধান ও পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড প্রধান মোহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জানা গেছে এই ঘটনায়, মোহসিন নাকভিও নাকি ট্রফি আর মেডেল সরিয়ে নিয়েছেন তার পর। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব তাই ম্যাচের পর বলেছেন, কোনও চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি থেকে বঞ্চিত হতে আগে কখনও দেখেননি। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন, এতে তিনি হতাশ নন।

রবিবার দুবাইয়ে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জেতার পর ভারতীয় দল শিরোপা ছাড়াই মাঠ ছাড়ে।  পরে সূর্যকুমার বলেছেন, ‘ক্রিকেট খেলা শুরু করার পর থেকে, ক্রিকেট অনুসরণ করার পর থেকে আমি কখনও দেখিনি চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি দেওয়া হয়নি। সেটাও আবার এমন একটা ট্রফি, যেটি আমরা কঠিন পরিশ্রম করে জিতেছি। সহজে পাইনি আমরা। আমি মনে করি আমরা এটার প্রাপ্য। এর বাইরে আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমি বিষয়টা যথেষ্ট পরিষ্কার করেছি।’

তবে তিনি আরও যোগ করেন, হতাশার বদলে দলটি উদযাপনেই মেতে উঠেছিল, ‘আমরা হতাশ হইনি। বরং মঞ্চে উঠে আমরা যে হাসি মুখে উদযাপন করেছি, সেটাই অনেক কিছু বলে দেয়।’

ভারতীয় অধিনায়ক জানিয়েছেন, নাকভির হাত থেকে ট্রফি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়রা নিজেরাই নিয়েছিলেন, বোর্ডের নির্দেশে নয়, ‘আমাদের এই সিদ্ধান্ত মাঠেই নেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাউকে এটা করতে বলেনি।’

পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলে সূর্যকুমার একে হালকাভাবে পাশ কাটিয়ে যান, ‘রিংকু সিং চার মেরেছে, ভারত এশিয়া কাপ জিতেছে। তারপর আমরা সবাই মাঠে নেমে উদযাপন করেছি। তিলক, কুলদীপ আর অভিষেক গাড়ি জিতেছে—ওটাও আমরা সেলিব্রেট করেছি। তার বাইরে আর কী চাই? এতটুকুই ছিল আমাদের পরিকল্পনা।’

ট্রফি না থাকায় সূর্যকুমার সতীর্থদের নিয়ে কল্পিত ট্রফি উঁচিয়ে ধরেন। অদৃশ্য ভঙ্গিতেই উদযাপন সারেন তারা। যার ব্যাখ্যায় ভারতের অধিনায়ক বলেছেন, ‘আমার কাছে আসল ট্রফি ড্রেসিংরুমে বসে থাকা ১৪ জন সতীর্থ আর সাপোর্ট স্টাফ। ওরাই আমার সত্যিকারের ট্রফি, সত্যিকারের মুহূর্ত। যেগুলো আমার স্মৃতিতে আজীবন থাকবে।’

এদিকে, সংবাদ সম্মেলন শেষ করার আগে সূর্যকুমার ঘোষণা দেন, তিনি এশিয়া কাপে পাওয়া সমস্ত ম্যাচ ফি ভারতীয় সেনাদের দান করবেন। পরে টুইট করে তিনি স্পষ্ট করেন, পুরো ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে উদ্দেশ্য করেই এ সিদ্ধান্ত। যা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তার মন্তব্য, ‘জানি না লোকে এটাকে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বলবে কিনা। কিন্তু আমার কাছে এটাই সঠিক মনে হয়েছে।’

 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
