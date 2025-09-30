X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সাকিবকে আর কখনও বাংলাদেশের হয়ে খেলতে দেওয়া হবে না: ক্রীড়া উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৭আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪১
ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান (বাঁয়ে) এবং ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া/কোলাজ

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সাকিব আল হাসানকে আর দেখা যাবে না। জাতীয় দলের হয়ে আর মাঠ মাতাবেন না। যদিও এটা সাকিবের নিজের কথা নয়। তাকে আর বাংলাদেশের হয়ে খেলতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর-এর সঙ্গে ফোনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা ।

সাকিবের এক ফেসবুক পোস্টের জেরে আসিফের সঙ্গে দুই দিন ধরে সামাজিক  যোগাযোগমাধ্যমে চলছে তীব্র বিতর্ক। এর মধ্যেই ক্রীড়া উপদেষ্টা  চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে বলেছেন , ‘তাকে বাংলাদেশের পতাকা বহন করতে দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশের জার্সির পরিচয় বহন করতে দেওয়া, এটা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব না। ইতোপূর্বে এটা আমি বিসিবিকে না বললেও এখন বোর্ডের প্রতি আমার স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে, সাকিব আল হাসান আর কখনও বাংলাদেশ টিমে খেলতে পারবেন না।’

কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটাও বলেছেন আসিফ মাহমুদ, ‘যতবার তিনি (সাকিব) দেশে আসার জন্য চেয়েছেন, খেলার জন্য চেয়েছেন, বলেছেন “আমাকে জোর করে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে। আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। আমি শুধু এমপি ইলেকশনটা করেছি এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছি।” কিন্তু আসল সত্যটা তো হচ্ছে, তিনি আসলে আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠেভাবে জড়িত, যার প্রমাণ আমরা পেলাম।’

শেখ হাসিনার সঙ্গে ছবি পোস্ট করা ও তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো নিয়ে সাকিবের অবস্থানও জানতে চেয়েছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর। ফোনে সাকিব চ্যানেলটিকে বলেছেন, ‘সে (শেখ হাসিনা) তো সব সময় সিরিয়াসলি খেলা ফলো করেছে, খেলা দেখছে। তাই না? খেলার সঙ্গে যুক্ত এবং ওতপ্রোতভাবেই যুক্ত ছিলেন। তো সেখান থেকেই একটা সম্পর্ক হয়েছে। সেটা রাজনীতির আগে থেকেই। সেই জায়গা থেকে আমি একজনকে উইশ করতেই পারি। তাছাড়া অন্যকোনো উদ্দেশ্য, কাউকে কোনও ইঙ্গিত, এমন কোনও কিছুই না।’

সাকিব আল হাসানবাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডআসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
