X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে নেপালের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০০আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩৩
নেপালের সঙ্গে পেরে ওঠেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

শারজায় প্রথম টি-টোয়েন্টি জিতেই ইতিহাস গড়েছিল নেপাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মাত্র ৮৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৯০ রানের বিশাল জয়ে ২-০ ব্যবধানে নিশ্চিত করেছে সিরিজ। তাতে টেস্ট খেলুড়ে কোনও দেশের বিপক্ষে প্রথম সিরিজ জয়ের ইতিহাস গড়েছে হিমালয় কন্যার দেশ। সেটিও আবার এক ম্যাচ হাতে রেখে।

২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৩ রান তোলে নেপাল। হাফসেঞ্চুরি করেন ওপেনার আসিফ শেখ ও সুন্দীপ জোরা। এরপর বল হাতে ১৭.১ ওভারে ক্যারিবীয়দের উড়িয়ে দেয় আইসিসি র‌্যাঙ্কিংয়ে ১৮তম স্থানে থাকা দলটি। মোহাম্মদ আদিল আলম ২৪ রানে নেন ৪ উইকেট, আর লেগস্পিনার কুশল ভুর্তেল মাত্র ২.১ ওভারে ১৬ রানে তুলে নেন ৩ উইকেট।

এই জয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে নেপাল। টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে কোনও সহযোগী সদস্য দেশের এটিই সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয়। অন্যদিকে ৮৩ রানটা সহযোগী সদস্য দেশের বিপক্ষে পূর্ণ সদস্য কোনও দলের সর্বনিম্ন সংগ্রহের নজির।

নেপালের ইনিংস গড়ে ওঠে চতুর্থ উইকেটে। যোগ হয় ১০০ রান। আসিফ শেখ অপরাজিত ৬৮ রানে ইনিংস শেষ করেন, অন্যদিকে জোরা ৩৯ বলে ঝড়ো ৬৩ রান করেন, যার মধ্যে ছিল পাঁচটি ছক্কা।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৩ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ১২তম ওভারে স্কোর দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৬৩। এরপর বাকি ব্যাটাররা যোগ করতে পারেন মাত্র ২০ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য এটি নতুন কোনও ধাক্কা নয়। মাত্র দুই মাস আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২৭ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল তাদের টেস্ট দল—যা ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সংগ্রহ। দুইবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল পর্বেও জায়গা করে নিতে পারেনি, আর ২০২৭ আসরের মূল পর্বে জায়গা পাওয়ার লড়াইয়েও এখনও পিছিয়ে।

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
অস্ট্রেলিয়া দলে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন ম্যাক্সওয়েল
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে ওকসের বিদায়
শারজায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে নেপালের ইতিহাস 
সর্বশেষ খবর
শাবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ের দায়ে ২৫ শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কারসহ বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি
শাবিপ্রবিতে র‍্যাগিংয়ের দায়ে ২৫ শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কারসহ বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি
কাতারের কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু
দোহায় ইসরায়েলি হামলাকাতারের কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু
অস্ট্রেলিয়া দলে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন ম্যাক্সওয়েল
অস্ট্রেলিয়া দলে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন ম্যাক্সওয়েল
সাকিবকে আর কখনও বাংলাদেশের হয়ে খেলতে দেওয়া হবে না: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সাকিবকে আর কখনও বাংলাদেশের হয়ে খেলতে দেওয়া হবে না: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media