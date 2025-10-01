X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন: তামিম ইকবাল

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৫আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৫
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন তামিম।

বিসিবির নির্বাচন সামনে রেখে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ ১৪ জন প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে বিসিবি ছাড়ার আগে তামিম ইকবাল সংবাদ মাধ্যমের কাছে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। 

অন্য প্রার্থীদের পাশে রেখে তামিম বুধবার বলেছেন, ‘আপনারা জানেন যে আমরা আজকে আমাদের নমিনেশনটা প্রত্যাহার করেছি। আমিসহ প্রায় ১৪-১৫ জনের মতো প্রত্যাহার করেছি। এবং কারণটা খুবই পরিষ্কার। এখানে আমার কাছে মনে হয় না যে খুব ডিটেইলসে বা ব্যাখ্যা করে আপনাদেরকে কিছু বলার আছে। আমি শুরু থেকেই একটা কথা বলে আসছি ইলেকশনটা কোন দিকে যাচ্ছে বা কীভাবে হচ্ছে, এ জিনিস নিয়ে আপনারা সবাই এখন পরিষ্কার।’

এরপর যোগ করে তিনি বলেছেন, ‘আপনারা বলেন ক্রিকেটে ফিক্সিং বন্ধ করতে। আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন, এরপর ক্রিকেটের ফিক্সিং বন্ধ কইরেন। এটা কোনও ইলেকশন ছিল না। বাংলাদেশের ক্রিকেটে এই ইলেকশন কালো দাগ হয়ে থাকবে। বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা ইচ্ছা তাই করা হচ্ছে। এটা সুন্দর প্রক্রিয়া হতে পারে না।’

একটু ক্ষুব্ধ হয়ে তামিম বলেন, ‘যখন যেমন মনে হচ্ছে, যখন যা মনে হচ্ছে, তখন তা করা হচ্ছে- এটা আসলে নির্বাচন না। ক্রিকেটের সঙ্গে এ জিনিসটা কোনও দিক থেকেই মানায় না। আপনারা আমি নিশ্চিত যখন ইসি তালিকা দিবে যে আজকে কারা কারা প্রত্যাহার করেছেন, তাদের নামগুলা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তারা সবাই তাদের জায়গা থেকে হেভিওয়েট, তাদের ভোটব্যাংকও খুব শক্ত। এটা হলো আমাদের একটা প্রতিবাদ।’

নির্বাচনকে ঘিরে নোংরামির কথা তুলে ধরে তামিম জানালেন, ‘এখান থেকে এসে এই নোংরামির অংশ আমরা হতে পারবো না। এখানে ধরেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় অনেক ধরনের কথা বলা হয়েছে, বাট এন্ড অফ দ্য ডে, আমার কাছে মনে হয় এই নোংরামির সঙ্গে আমরা কোনও দিক থেকে কোনওভাবেই পার্ট রাখতে পারবো না।’

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
তামিম ইকবালবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
‘নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের নির্বাচন আমরা চাই না’
বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম ইকবাল 
বিসিবিতে ভোট ছাড়াই পরিচালক হওয়ার পথে বুলবুল-ফাহিম!
সর্বশেষ খবর
ফিলিপাইনে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৬৯
ফিলিপাইনে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৬৯
গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসির সংলাপ ৬ অক্টোবর
গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসির সংলাপ ৬ অক্টোবর
দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশবাসীকে এলডিপি মহাসচিবের শুভেচ্ছা
দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশবাসীকে এলডিপি মহাসচিবের শুভেচ্ছা
বৃথা গেলো সুয়ারেজের লড়াই, শিকাগোতে ডুবলো মায়ামি
বৃথা গেলো সুয়ারেজের লড়াই, শিকাগোতে ডুবলো মায়ামি
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media