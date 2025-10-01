আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন: তামিম ইকবাল

বিসিবির নির্বাচন সামনে রেখে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ ১৪ জন প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে বিসিবি ছাড়ার আগে তামিম ইকবাল সংবাদ মাধ্যমের কাছে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।
অন্য প্রার্থীদের পাশে রেখে তামিম বুধবার বলেছেন, ‘আপনারা জানেন যে আমরা আজকে আমাদের নমিনেশনটা প্রত্যাহার করেছি। আমিসহ প্রায় ১৪-১৫ জনের মতো প্রত্যাহার করেছি। এবং কারণটা খুবই পরিষ্কার। এখানে আমার কাছে মনে হয় না যে খুব ডিটেইলসে বা ব্যাখ্যা করে আপনাদেরকে কিছু বলার আছে। আমি শুরু থেকেই একটা কথা বলে আসছি ইলেকশনটা কোন দিকে যাচ্ছে বা কীভাবে হচ্ছে, এ জিনিস নিয়ে আপনারা সবাই এখন পরিষ্কার।’
এরপর যোগ করে তিনি বলেছেন, ‘আপনারা বলেন ক্রিকেটে ফিক্সিং বন্ধ করতে। আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন, এরপর ক্রিকেটের ফিক্সিং বন্ধ কইরেন। এটা কোনও ইলেকশন ছিল না। বাংলাদেশের ক্রিকেটে এই ইলেকশন কালো দাগ হয়ে থাকবে। বিসিবি নির্বাচন ঘিরে যা ইচ্ছা তাই করা হচ্ছে। এটা সুন্দর প্রক্রিয়া হতে পারে না।’
একটু ক্ষুব্ধ হয়ে তামিম বলেন, ‘যখন যেমন মনে হচ্ছে, যখন যা মনে হচ্ছে, তখন তা করা হচ্ছে- এটা আসলে নির্বাচন না। ক্রিকেটের সঙ্গে এ জিনিসটা কোনও দিক থেকেই মানায় না। আপনারা আমি নিশ্চিত যখন ইসি তালিকা দিবে যে আজকে কারা কারা প্রত্যাহার করেছেন, তাদের নামগুলা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তারা সবাই তাদের জায়গা থেকে হেভিওয়েট, তাদের ভোটব্যাংকও খুব শক্ত। এটা হলো আমাদের একটা প্রতিবাদ।’
নির্বাচনকে ঘিরে নোংরামির কথা তুলে ধরে তামিম জানালেন, ‘এখান থেকে এসে এই নোংরামির অংশ আমরা হতে পারবো না। এখানে ধরেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় অনেক ধরনের কথা বলা হয়েছে, বাট এন্ড অফ দ্য ডে, আমার কাছে মনে হয় এই নোংরামির সঙ্গে আমরা কোনও দিক থেকে কোনওভাবেই পার্ট রাখতে পারবো না।’