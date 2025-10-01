X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতকে এসিসি অফিসে এসে ট্রফি নিতে বললেন মোহসিন নাকভি

  স্পোর্টস ডেস্ক
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫
এসিসি সভাপতি মোহসিন নাকভি।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মোহসিন নাকভি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন—ভারত যদি সরাসরি তার কাছ থেকে গ্রহণ না করে, তবে এশিয়া কাপের ট্রফি দেওয়া হবে না!

মঙ্গলবার দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এসিসির সভার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে নাকভি লিখেছেন, ‘এসিসি সভাপতি হিসেবে আমি সেদিনই ট্রফি হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত ছিলাম, এখনও আছি। তারা যদি সত্যিই ট্রফি নিতে চায়, তাহলে এসিসি অফিসে এসে আমার কাছ থেকেই নিতে হবে।’

সভায় সভাপতিত্ব করেন নাকভি নিজেই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন রাজীব শুক্লা ও আশিষ শেলার। তবে সেখানে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের দলের হাতে ট্রফি ও পদক তুলে দেওয়ার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

গত রবিবার এশিয়া কাপের ফাইনালের পরই দেখা দেয় অচলাবস্থা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া নাকভি ট্রফি দেওয়ার জন্য মঞ্চে উঠলেও ভারতীয় অধিনায়ক ও তার সতীর্থরা তা নিতে অস্বীকার করেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে স্থগিত থাকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। শেষ পর্যন্ত কুলদীপ যাদব, তিলক বর্মা ও অভিষেক শর্মা নিজেদের ব্যক্তিগত পুরস্কার অন্য অতিথিদের কাছ থেকে নিলেও, ট্রফিটি এক এসিসি কর্মকর্তা মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেন। ট্রফি ও পদক ছাড়াই ভারতের উদযাপন শেষ হয় মঞ্চে।

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান তিনটি ম্যাচ ঘিরে এমনিতেই ছিল তিক্ততা। কোনও ম্যাচেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাননি। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী। ১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচ শেষে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে নিজের মন্তব্যের জন্য আইসিসির শাস্তিও গুণতে হয়—কাটা যায় ম্যাচ ফির ৩০ শতাংশ।

২১ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় ম্যাচে আবারও দেখা দেয় বিতর্ক। বিধিবহির্ভুত অঙ্গভঙ্গির কারণে জরিমানা দেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। ম্যাচ শেষে সূর্যকুমার বলেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে আর প্রকৃত দ্বৈরথ বলা যায় না, কারণ পরিসংখ্যান স্পষ্ট ভারতের দিকেই ঝুঁকে আছে। সেই ম্যাচের পরই এশিয়া কাপের ইতিহাসে প্রথম ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে সালমান আলীদের হারিয়ে শিরোপা জেতে সূর্যকুমার যাদবের দল।

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
টি–টোয়েন্টির এক নম্বর অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুব, অভিষেকের রেকর্ড
ট্রফি বিতর্ক: সিদ্ধান্ত নিতে পাঁচ টেস্ট খেলুড়ে দেশকে দায়িত্ব দিয়েছে এসিসি!
এশিয়া কাপ ব্যর্থতায় ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন
সর্বশেষ খবর
ঢাকেশ্বরী ও রমনা কালী মন্দির পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক
ঢাকেশ্বরী ও রমনা কালী মন্দির পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক
পূজায় নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে আ.লীগ নেতা গ্রেফতার
পূজায় নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে আ.লীগ নেতা গ্রেফতার
জামিন নামঞ্জুর, রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক এমপি
জামিন নামঞ্জুর, রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক এমপি
এক ইলিশের দাম ৯ হাজার টাকা
এক ইলিশের দাম ৯ হাজার টাকা
সর্বাধিক পঠিত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media