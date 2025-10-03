X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
মারুফার বোলিংয়ে মুগ্ধ মালিঙ্গা বললেন, ‘এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সেরা ডেলিভারি’

স্পোর্টস ডেস্ক
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯
বামে লাসিথ মালিঙ্গা, ডানে মারুফা।

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে দারুণ সূচনায় আলো ছড়িয়েছেন বাংলাদেশ পেসার মারুফা আক্তার। তার আগুনঝরা স্পেল মুগ্ধ করেছে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার লাসিথ মালিঙ্গাকেও।

বাংলাদেশ একাদশে একমাত্র বিশেষজ্ঞ পেসার ছিলেন মারুফা। ম্যাচের প্রথম ওভারেই পরপর দুই বলের জাদুতে সাজঘরে ফেরান পাকিস্তানের দুই ব্যাটার সিদরা আমিন ও ওমাইমা সোহেলকে। সুইং আর নিখুঁত নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তানি টপ অর্ডারকে ভড়কে দিয়েছেন এই তরুণী। মুহূর্তেই বিশ্বজুড়ে দর্শকদের নজরও কাড়েন।

মালিঙ্গা নিজেও জানেন ‘জাদুকরি বল’ কাকে বলে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসা করতে ভোলেননি তিনি। নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে শ্রীলঙ্কান তারকা লিখেছেন, ‘একেবারে নিখাদ স্কিল। অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সেরা ডেলিভারি।’

তিনি ইঙ্গিত করছিলেন সেই নিখুঁত ইন সুইংকে, যেটিতে সিদরা আমিনকে বোল্ড করেছেন মারুফা। অনেকে ইতোমধ্যেই বলছেন, এটি হতে পারে বিশ্বকাপের সেরা বল।

শুধু মালিঙ্গাই নন, মুগ্ধ হয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজও, ‘ও অনেক সুইং পেয়েছে, কিন্তু শুধু সুইং পেলেই হবে না—ঠিক লাইন ও লেন্থে বল করতে হবে। মারুফা সেটা করেছে, আর তার পুরস্কারও পেয়েছে। টানা দুই উইকেট, প্রায় হ্যাটট্রিকের সামনে ছিল। এর আগেও আমি তাকে দেখেছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে তার গতি ও বোলিং অ্যাকশন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আজকের প্রথম ওভারে যা দেখলাম, একজন ফাস্ট বোলারের স্বপ্নের শুরু। একাদশে একমাত্র পেসার হয়েও দুই বড় উইকেট তুলে নেওয়া দারুণ মুহূর্ত বাংলাদেশ দলের জন্য।’ 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
নারী ক্রিকেট দল
