শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
তামিমের জন্য আফসোস, আজও সংবাদ সম্মেলন সংগঠক ও কাউন্সিলরদের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩১আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩১
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন তামিম ইকবাল

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) ৬ অক্টোবর পরিচালনা পর্ষদের ভোট। ভোট থেকে দূরে সরে গেছেন সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। সঙ্গে আরও ১৫ প্রার্থী।

তামিম ইকবালের প্রার্থিতা প্রত্যাহার নিয়ে এখনও আফসোস করেছেন অন্য প্রার্থীরাও।

ঢাকা মেরিনার ইয়াং ক্লাবের কাউন্সিলর শানিয়ান তানিম যেমন বলছেন, ‘আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে ওনার (তামিম) থাকা উচিত। কারণ, আমরা একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিলাম। যারা যারাই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন—শুধু তামিম ইকবাল না, অনেক যোগ্য প্রার্থী ছিলেন, যারা ডিজার্ভ করেন এখানে (পরিচালক হিসেবে) থাকা।’

ক্যাটাগরি-৩ থেকে পরিচালক পদে প্রার্থী হওয়া দেবব্রত পাল সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘তামিম ইকবালসহ আমাদের যারা সাবেক অধিনায়ক ছিল, দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে এবং একসঙ্গে খেলার সুবাদে আমার সঙ্গে কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। তামিমের অনুপস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কখনোই কাম্য হতে পারে না।’

ক্যাটাগরি-২ থেকে পরিচালক পদে নির্বাচন করা লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের কাউন্সিলর লুতফর রহমান বাদল বলছেন, ‘তামিম-ফাহিমরা থাকলে আরও ভালো হতো নির্বাচনটা। সবাইকে নিয়ে ক্রিকেটের উন্নতি করতে হবে। কারও একার পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। যদি সুযোগ থাকতো, দুই পক্ষ মিলে নির্বাচন করলে ভালো হতো। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য সংগঠক, ক্রিকেটার, সাবেক ক্রিকেটার সবাইকে দরকার।’

এদিকে শনিবার (৪ অক্টোবর) মোহামেডান ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করতে যাচ্ছে সংগঠক ও কাউন্সিলররা।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডতামিম ইকবালবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে রফিকুল ইসলাম বাবুর ৩ দাবি
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মদ্যপানে দুজনের মৃত্যু
ক্ষমতার লোভে ফতোয়া ঘুরিয়ে পূজামণ্ডপে জামায়াত: বিএনপি নেতা খায়ের ভূঁইয়া
কৃষি উৎপাদনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর: উন্নয়নের নতুন কৌশল
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
