তামিমের জন্য আফসোস, আজও সংবাদ সম্মেলন সংগঠক ও কাউন্সিলরদের

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) ৬ অক্টোবর পরিচালনা পর্ষদের ভোট। ভোট থেকে দূরে সরে গেছেন সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। সঙ্গে আরও ১৫ প্রার্থী।
তামিম ইকবালের প্রার্থিতা প্রত্যাহার নিয়ে এখনও আফসোস করেছেন অন্য প্রার্থীরাও।
ঢাকা মেরিনার ইয়াং ক্লাবের কাউন্সিলর শানিয়ান তানিম যেমন বলছেন, ‘আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে ওনার (তামিম) থাকা উচিত। কারণ, আমরা একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিলাম। যারা যারাই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন—শুধু তামিম ইকবাল না, অনেক যোগ্য প্রার্থী ছিলেন, যারা ডিজার্ভ করেন এখানে (পরিচালক হিসেবে) থাকা।’
ক্যাটাগরি-৩ থেকে পরিচালক পদে প্রার্থী হওয়া দেবব্রত পাল সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘তামিম ইকবালসহ আমাদের যারা সাবেক অধিনায়ক ছিল, দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে এবং একসঙ্গে খেলার সুবাদে আমার সঙ্গে কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। তামিমের অনুপস্থিতি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কখনোই কাম্য হতে পারে না।’
ক্যাটাগরি-২ থেকে পরিচালক পদে নির্বাচন করা লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের কাউন্সিলর লুতফর রহমান বাদল বলছেন, ‘তামিম-ফাহিমরা থাকলে আরও ভালো হতো নির্বাচনটা। সবাইকে নিয়ে ক্রিকেটের উন্নতি করতে হবে। কারও একার পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। যদি সুযোগ থাকতো, দুই পক্ষ মিলে নির্বাচন করলে ভালো হতো। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য সংগঠক, ক্রিকেটার, সাবেক ক্রিকেটার সবাইকে দরকার।’
এদিকে শনিবার (৪ অক্টোবর) মোহামেডান ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করতে যাচ্ছে সংগঠক ও কাউন্সিলররা।