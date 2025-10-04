আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট হবে সিলেট ও ঢাকায়

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ টেস্ট সিরিজ খেলতে আসছে আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশের সঙ্গে দুটি টেস্ট খেলবে তারা। আর ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে সিলেট ও ঢাকায়।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এই সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বাংলাদেশে দুটি টেস্টের পাশাপাশি তিনটি টি-টোয়েন্টিও খেলবে আয়ারল্যান্ড।
আগামী ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে আসবে আয়ারল্যান্ড। ১১ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট ১৯ নভেম্বর শুরু হবে মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটি বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। এই দুটি ম্যাচই খেলতে পারলেই পূর্ণ হবে মুশির ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট।
সবশেষ ২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুরে হয়েছিল দুই দলের একমাত্র টেস্ট, যেটিতে ৭ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ।
টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লা. লে. মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। প্রথম দুটি ম্যাচ হবে ২৭ ও ২৯ নভেম্বর। ২ ডিসেম্বরের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি দিয়ে সফর শেষ করবে আয়ারল্যান্ড।