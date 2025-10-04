X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট হবে সিলেট ও ঢাকায়

স্পোর্টস ডেস্ক
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৮আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:৫৮
২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুরে হয়েছিল দুই দলের একমাত্র টেস্ট

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ টেস্ট সিরিজ খেলতে আসছে আয়ারল‍্যান্ড। বাংলাদেশের সঙ্গে দুটি টেস্ট খেলবে তারা। আর ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে সিলেট ও ঢাকায়।

শনিবার (৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এই সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বাংলাদেশে দুটি টেস্টের পাশাপাশি তিনটি টি-টোয়েন্টিও খেলবে আয়ারল‍্যান্ড।

আগামী ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে আসবে আয়ারল‍্যান্ড। ১১ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট ১৯ নভেম্বর শুরু হবে মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটি বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। এই দুটি ম্যাচই খেলতে পারলেই পূর্ণ হবে মুশির ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট।

সবশেষ ২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুরে হয়েছিল দুই দলের একমাত্র টেস্ট, যেটিতে ৭ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম‍্যাচই হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লা. লে. মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। প্রথম দুটি ম‍্যাচ হবে ২৭ ও ২৯ নভেম্বর। ২ ডিসেম্বরের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি দিয়ে সফর শেষ করবে আয়ারল‍্যান্ড।

/টিএ/আরআইজে/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সিরিজ
সম্পর্কিত
তিন দফা দাবি না মানলে ক্রিকেট বয়কটের হুমকি
বিসিবি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা এবার আরও এক প্রার্থীর
তামিমের জন্য আফসোস, আজও সংবাদ সম্মেলন সংগঠক ও কাউন্সিলরদের
সর্বশেষ খবর
বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমেছে, বাংলাদেশে বাড়ছে কেন
বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমেছে, বাংলাদেশে বাড়ছে কেন
মহানবির (সা.) সিরাতের প্রামাণ্য উপস্থাপন মানুষের অন্তরে গাঁথা থাকবে: ধর্ম উপদেষ্টা
মহানবির (সা.) সিরাতের প্রামাণ্য উপস্থাপন মানুষের অন্তরে গাঁথা থাকবে: ধর্ম উপদেষ্টা
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
আলোচিত বিএনপি নেতা ফজলুরের আসনে আরেক ফজলুর প্রার্থী হচ্ছেন
শেরপুরে নিখোঁজের ২ দিন পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার
শেরপুরে নিখোঁজের ২ দিন পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসেছেন গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আরোহীরা
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media