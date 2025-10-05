X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
নারীদের বিশ্বকাপেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হয়নি ‘হ্যান্ডশেক’ 

স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫১আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫১
টসের পর হ্যান্ডশেক করেননি দুই দলের অধিনায়ক।

রাজনৈতিক তিক্ততা এবার নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও টেনে আনলো ভারত-পাকিস্তান। এশিয়া কাপে হ্যান্ডশেক না করে বিতর্কের জন্ম দেওয়া দল দুটির নারী ক্রিকেট দলও একই ধারা অব্যাহত রেখেছে। রবিবার কলম্বোতে মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। কিন্তু টসের পর সূর্যকুমার যাদব ও সালমান আলীদের মতো হাত মেলাননি হারমানপ্রীত কৌর ও ফাতিমা সানা। 

এমনটা হবে সেটার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিত সাইকিয়া। বিবিসির সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, নারী বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান হাত মেলাবে, সেটার কোনও নিশ্চয়তা নেই, ‘আমি আগাম কিছু বলতে পারবোনা।কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আগের মতোই আছে। গত সপ্তাহে সেটার কোনও পরিবর্তন হয়নি।’

সাইকিয়া এখানে পূর্বের তিক্ততার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 

নারীদের মুখোমুখি লড়াইয়ে ভারতই ফেভারিট অবস্থানে। ১১ ওয়ানডের সবগুলোই জিতেছে তারা। 

 

ভারত পাকিস্তান সংঘাত
