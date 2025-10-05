X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
শেষ টি-টোয়েন্টিতেও বোলিংয়ে বাংলাদেশ, নেই মোস্তাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৯আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৪
শুরুতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ।

শারজায় এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। হোয়াইটওয়াশের লক্ষ্য নিয়ে তারা আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে আবারও টস জিতে বোলিং নিয়েছে। 

বাংলাদেশ সিরিজ জেতায় আফগানদের টানা জয়ের রেকর্ডে ছেদ পড়েছে। ২০১৫ সালের পর মরুর বুকে প্রথমবার দ্বিপক্ষীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ হার দেখেছে রশিদ খানরা। তার আগে জিতেছে টানা ৯টি সিরিজ। 

 একাদশে কারা

বাংলাদেশ একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে। একাদশে নেই মোস্তাফিজুর রহমান। তার জায়গায় এসেছেন তানজিম হাসান সাকিব। আফগানদের দলেও পরিবর্তন একটি। নূর আহমেদ খেলছেন না, তার জায়গায় অভিষেক হচ্ছে বশির আহমেদের। 

বাংলাদেশ একাদশ: জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, সাইফউদ্দিন, তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম।

আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নবী, ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, মুজিব উর রহমান, আব্দুল্লাহ আহমদজাই ও বশির আহমেদ।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডের দল ঘোষণা, ডাক পেলেন সাইফ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে জিতলো বাংলাদেশ
তথ্য মন্ত্রণালয় ও পিআইডিকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণা
মীরসরাইয়ে প্রবাসী হত্যার প্রধান আসামি গ্রেফতার
৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে গণঅধিকার পরিষদের: রাশেদ খান
‘হংকং ম্যাচেও গোল নিয়ে আলাদা প্রস্তুতি চলছে’
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
