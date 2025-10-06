X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে থেকে ছিটকে গেলেন আফগান পেসার 

স্পোর্টস ডেস্ক
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৩আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১৩
পেসার মোহাম্মদ সেলিম।

বাংলাদেশের বিপক্ষে আবুধাবিতে আসন্ন তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন আফগানিস্তানের ডানহাতি পেসার মোহাম্মদ সেলিম। গ্রোয়িন ইনজুরির কারণে এই সিরিজে খেলতে পারছেন না তিনি।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ইনজুরির পর পুনর্বাসনের জন্য সেলিমকে বোর্ডের হাই পারফরম্যান্স সেন্টারে পাঠানো হচ্ছে।

সেলিমের পরিবর্তে দলে ডাক পেয়েছেন ডানহাতি মিডিয়াম পেসার বিলাল সামি।

২৩ বছর বয়সী সেলিম এখন পর্যন্ত দুটি ওয়ানডে খেলেছেন, দুটিই ২০২৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সবশেষ আফগানিস্তান দলের হয়ে মাঠে নামেন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত টেস্টে। সেটা ছিল তার একমাত্র টেস্ট ম্যাচ।

তার বদলি হিসেবে দলে আসা ২১ বছর বয়সী সামি এখন পর্যন্ত মাত্র একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয়েছিল তার। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে তার নামের পাশে ২৫ ম্যাচে ৪৪ উইকেট, গড় ২৫.৭২। ২০২২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আফগানিস্তান দলের সদস্যও ছিলেন তিনি। সেখানে ৫ ম্যাচে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

সম্প্রতি আফগানিস্তানের ঘরোয়া লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট গাজী আমানুল্লাহ খান ওয়ানডে টুর্নামেন্টে খেলেছেন সামি। সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হওয়া এই টুর্নামেন্টে স্পিন ঘার অঞ্চলের হয়ে তিনি ছিলেন দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি—১০ উইকেট নিয়েছেন, ২২.৯০ গড়ে, ইকোনমি রেট ছিল ৪.৯৭।

বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তানের প্রথম ওয়ানডে অনুষ্ঠিত হবে আগামী বুধবার, ৮ অক্টোবর।

 

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
গণভোট কী-কখন হয়, জুলাই সনদে গণভোট কীভাবে সম্ভব?
আবারও বিসিবি সভাপতি বুলবুল, ফারুক সহ-সভাপতি 
‘মনপুরা’র ব্যানারে শাকিব খানের ‘সোলজার’!
মাঠে যেন প্রাণবন্ত হামজা
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
বুলবুল-ফারুক-পাইলটসহ বিসিবিতে নির্বাচিত হলেন যারা 
 
 
