আবারও বিসিবি সভাপতি বুলবুল, ফারুক সহ-সভাপতি 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৪
বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

এমনটা যে হবে সেটা অনুমেয়ই ছিল। এবার নির্বাচিত হয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। 

২৫ জন পরিচালকদের সর্ব সম্মতিক্রমে সাবেক অধিনায়ক বুলবুল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ হয়েছেন সহ-সভাপতি। বরিশাল বিভাগের সাখওয়াত হোসেন হয়েছেন আরেক সহ সভাপতি। 

সর্বশেষ মেয়াদে বিসিবি সভাপতির দায়িত্ব ছিলেন বুলবুল। তবে সেই সময় এনএসসি থেকে মনোনয়ন পেয়ে অন্তর্বতী সময়ের জন্য দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। এবার প্রথমবার বিসিবি নির্বাচনে অংশ নিয়ে চার বছরের জন্য সভাপতি  হলেন সাবেক এই ক্রিকেটার। বিসিবিতে ‘টি-টোয়েন্টি’ ইনিংস খেলতে এসে এখন টেস্ট খেলার পথে বুলবুল। 

এর আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কয়েকটি বিভাগে পরিচালক পদে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ায় ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল ১৫৬ জনের। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্যমতে, এই ১৫৬ জনের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১১৫ জন। অর্থাৎ ৭৩.৭১ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। 

পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন যারা

ক্যাটাগরি-১ অর্থাৎ জেলা-বিভাগ কোটা থেকে পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন-  

চট্টগ্রাম বিভাগ- আহসান ইকবাল চৌধুরী, আসিফ আকবর।
খুলনা বিভাগ- আব্দুর রাজ্জাক রাজ, জুলফিকার আলী খান। 
ঢাকা বিভাগ- নাজমুল আবেদীন ফাহিম, আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
বরিশাল বিভাগ- সাখাওয়াত হোসেন।
সিলেট বিভাগ- রাহাত শামস।
রাজশাহী- মোখলেসুর রহমান।
রংপুর- হাসানুজ্জামান।

আলোচিত ক্লাব ক্যাটাগরির নির্বাচনও হয়েছে অনেকটা একপেশে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে বিএনপিপন্থীরা নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ছিল না তেমন উত্তেজনা। নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছিলেন ১৭ জন, এর মধ্যে  অনুমিতভাবেই বেরিয়ে এসেছেন ১২ জন। এই ক্যাটাগরিতে ৭৬ জন ভোটারের মধ্যে ৪২ জন ভোট দিয়েছেন, যাদের ৩৫ জনই সরাসরি না এসে ই-মেইলে ভোট দিয়েছেন। এই ক্যাটাগরি থেকে পরিচালক হিসেবে নির্বাচিতরা হলেন- ইশতিয়াক সাদেক (৪২ ভোট), আদনান রহমান দিপন (৪০ ভোট), আবুল বাশার (৪০ ভোট), আমজাদ হোসেন (৪০ ভোট), শাহনিয়ান তানিন (৪২ ভোট), মকসেদুল কামাল (৪১ ভোট), ফয়াজুর রহমান-(৪২ ভোট), এম নাজমুল ইসলাম- (৩৭ ভোট), ফারুক আহমেদ-(৪২ ভোট), মঞ্জুর আলম-(৩৯ ভোট), মেহরাব আলম চৌধুরী- (৪১ ভোট) ও ইফতেখার রহমান মিঠু-(৩৪ ভোট)।

এছাড়া ক্যাটাগরি ‘সি’ থেকে প্রথমবারের মতো পরিচালক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট। ৪৫ ভোটের মধ্যে ৩৫ ভোট পেয়েছেন তিনি। দেবব্রত পাল পেয়েছেন ৭ ভোট। পরাজিত হয়ে নির্বাচনের সমালোচনাও করেছেন তিনি। এর বাইরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে দু’জনপরিচালক হলেন ইশফাক আহসান ও ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়য়াল আশিক। এখন পরিচালকদের মধ্য থেকে সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচিত হবে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডফারুক আহমেদআমিনুল ইসলাম বুলবুলবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
